Entrega de medicamentos y esquema de vacunación en los barrios de Comodoro

El Municipio retoma programas solidarios a través de la Secretaría de Salud. Esta vez, se hizo entrega por turnos en barrio San Martin de medicamentos previamente solicitados; y también con todas las medidas sanitarias apropiadas se realizó la jornada de vacunación para niños y embarazadas.

En el caso de los medicamentos solidarios, en la segunda jornada organizada en el marco de la pandemia, con una metodología que evita cualquier riesgo pues las personas interesadas realizan sus pedidos con anticipación y luego se les entregan sus medicamentos rápidamente en un horario pactado. Además, no es necesario que los pacientes de riesgo se acerquen, sino que puede hacerlo algún familiar.

En ese marco, esta vez el lugar de entrega fue el Centro de Atención Primaria de Salud en barrio San Martín, en donde se presentaron 172 beneficiarios. El secretario de Salud, doctor Carlos Catalá, explicó que “el objetivo de este y cada uno de los programas es mejorarle la calidad de vida y atender sobre todo a aquellos que no tienen obra social. En este caso, se trata de facilitarle el acceso a medicamentos que son caros si los tiene que abonar en una farmacia”.

Las patologías comprendidas dentro de las entregas son las artropatías, diabetes, dislipemias y la hipertensión arterial, aunque también se contemplan casos especiales que ya son usuarios de este sistema y se intenta darle la respuesta que no obtienen en otro lugar.

Además, se hace entrega de la medicación en cantidad para dos meses, a fines de evitar que tengan que volver a solicitar en poco tiempo y no tengan que salir de su domicilio.

Vacunación para niños y embarazadas

Paralelamente, el equipo de la Secretaría de Salud organizó una jornada de vacunación para niños y embarazadas en el CAPS Marcelino Reyes de km.3. La misma tuvo difusión con un mes de anticipación, tiempo mediante el cual se debía solicitar turno por teléfono a la Secretaría de Salud a fines de que los pacientes no se crucen con otras personas. Fueron 118 las dosis colocadas.

En esta ocasión, se colocaron las vacunas recomendadas durante el embarazo: vacuna contra la gripe (influenza); y la dosis contra toxoide tetánico, toxoide de difteria reducido y tos ferina acelular, que también se recomiendan para los niños en los primeros meses de vida, como así también se encontraban disponibles el resto de las vacunas del calendario.

“En este contexto de pandemia que estamos pasando, es importante fomentar la vacunación respecto a distintas patologías para evitar que deban recurrir a una guardia, con todo el riesgo que implica”, sentenció Catalá.