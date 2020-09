En el inicio del Súper TC2000, Canapino se impuso ante Rossi

En una carrera final atrapante, Agustín Canapino se quedó con el primer puesto en la 1° Fecha del Campeonato del Súper TC2000, disputada este domingo en el Autódromo de la ciudad de Buenos Aires.

El piloto de Chevrolet, se impuso ante Matías Rossi, que le peleó hasta las últimas milésimas de segundos, el quedarse con el triunfo. El 3° puesto fue para Julián Santero. La 2° programación, se correrá el venidero fin de semana, nuevamente en “Oscar y Juan Galvez”.

Canapino y “el moño” los mejores en la 1° del Súper TC2000

El piloto de Chevrolet, Agustín Canapino a bordo de su Cruze, ganaron la carrera del Campeonato Argentino y CODASUR de Súper TC2000 en el circuito número 8 del autódromo de Buenos Aires, sede de la primera fecha de la temporada 2020 disputada durante este fin de semana.

El oriundo de Arrecifes, entregó junto con Matías Rossi, del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia, un gran espectáculo en la definición, disputándose el primer puesto hasta metros antes de la bandera a cuadros. Con Rossi segundo, el 3° puesto le correspondió a Julián Santero.

En el arranque, Canapino largó muy bien y doblegó a Rossi para ser el puntero, mientras que Facundo Ardusso (Renault Sport Castrar Team) se acomodaba tercero. Santero marchaba cuarto en los primeros metros de competencia y fue en busca del santafesino.

Por su parte, Ricardo Risatti (Midas Carrera Team) tuvo un inicio intenso y pasó del décimo al quinto puesto. En tanto, Nicolás Moscardini (Puma Energy Honda Racing) no pudo sostener la cuarta colocación y perdió terreno.

El mendocino de Toyota atacó a Ardusso y pudo hacerse con la tercera ubicación. Más atrás, Valentín Aguirre (Midas Carrera Team) avanzaba hasta el octavo lugar y los representantes del Fiat Racing Team, Franco Girolami y Matías Muñoz Marchesi pugnaban por la novena colocación.

Leonel Pernía marchaba en el pelotón mayoritario y superaba a Bernardo Llaver (Equipo Chevrolet YPF) para ser sexto. Marcelo Ciarrocchi (FDC Motor Sports) debía desertar después de un toque con Hernán Palazzo (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia).

En el grupo de los diez primeros, Juan Manuel Silva (Puma Energy Honda Racing) y Rubens Barrichello (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) dejaban atrás a Muñoz Marchesi. En tanto, Juan Ángel Rosso (Puma Energy Honda Racing) visitaba la zona de boxes con inconvenientes en su All New Civic.

Adelante, Canapino contaba con una pequeña luz sobre Rossi, pero el “Misil” comenzó su ataque cuando faltaban diez giros para la bandera a cuadros. Santero giraba solo porque Ardusso no lo podía seguir y empezaba a sentir la presión de Risatti.

Pernía no llegaba al final por inconvenientes en la dirección hidráulica. Además, Matías Milla (Renault Sport Castrol Team) tampoco continuaba en carreras por un toque y Aguirre padecía la rotura de un neumático.

La definición fue un duelo palmo a palmo entre Chevrolet y Toyota. En la última vuelta, Rossi buscó la maniobra de superación por la cuerda externa en la horquilla y alcanzó a tener una parte de su Corolla adelante de Canapino, pero el Cruze del arrecifeño aplicó mejor la potencia al piso y prevaleció en el pique hacia la línea de sentencia, la cual cruzó con un 111 milésimas de diferencia sobre el oriundo de Del Viso.

Santero concluyó tercero, Ardusso fue cuarto y Risatti completó los cincos puestos de vanguardia. El top diez lo integraron Llaver, Silva, Barrichello, Muñoz Marchesi y Bruno Armellini (Fiat Racing Team).

Las posiciones

Con estos resultados, Canapino es el líder del campeonato con 28 unidades, secundado por Rossi con 26 y Ardusso con 15 puntos.

2° fecha, en búsqueda de la revancha

La segunda fecha del Súper TC2000 se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre nuevamente en el autódromo de Buenos Aires.