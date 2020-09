En Cushamen se perdió el 60% del ganado en la última nevada

El vicejefe de la Comuna Rural de Cushamen, Saturnino Antinao, aseguró que luego de las intensas nevadas que castigaron en los últimos meses a la zona, “la ganadería quedó absolutamente diezmada” y estimó que se murieron “alrededor de 6.500 animales, lo que representa una pérdida del 60% de la existencia de cabezas en la zona”.

“De no potenciar otras actividades en toda la zona de la Cordillera y la Meseta, este puede ser un tiro de gracia para las economías regionales, que ya a esta altura sobreviven como pueden”, afirmó.

Fuerte crisis

Antinao aseguró que “las nevadas no hicieron más que acrecentar la crisis que desde hace tiempo se está viviendo en la región” y recordó que “desde 1984 no se recuerda una nevada con tanta intensidad como la de julio pasado”, cuando los caminos vecinales quedaron intransitables, hubo habitantes asilados, y las autoridades debieron recurrir al transporte aéreo para llevar alimento y leña.

En este contexto, el vicejefe de la Comuna Rural dijo que la situación empeoró por la falta de pastura para los animales, por lo cual algunos murieron de hambre. “Hablo de lo que se encontró hasta ahora, pero podemos tener otras sorpresas nada agradables. Además, las pasturas no se recuperan fácilmente, por lo que va a pasar bastante tiempo hasta que podamos alimentar a la hacienda por nuestros propios medios”, explicó, en declaraciones al sitio Sur Actual.

Recursos sin explotar

Antinao reiteró la necesidad de poner en marcha medidas que puedan reactivar la producción. “Y no habla solo de Cushamen sino de muchos pueblos del interior de Chubut que la están pasando muy mal porque sus recursos no son explotados. Tenemos que poner en marcha políticas que aseguren un futuro o que al menos nos den esperanzas. Se sabe que recursos hay. Solo hay que tener la voluntad y la decisión de explotarlos de una vez por todas”, finalizó.