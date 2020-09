En Alto Río Senguer “no hay un ‘mango’ y la situación es crítica”

El docente de Historia y congresal de la Lista Lila de ATECh, Ricardo Manso, se refirió a la situación que atraviesa la localidad de Alto Río Senguer y cómo viven los trabajadores estatales ante la falta de pago de los haberes.

En diálogo con AzM Radio, el profesor sostuvo que “hemos tenido una gran cantidad de movilizaciones en el lapso de los últimos tres años, pero se trata de una situación crítica que cada vez va empeorando más, es muy difícil para todo el mundo” y reconoció que “en el pueblo no hay un mango y eso también afecta a quienes trabajan de manera particular o privada”.

Las economías locales, “desinfladas”

A ello, Manso agregó que “entendemos que, al igual que debe ocurrir en otras localidades pequeñas, siguen existiendo los mecanismos internos de solidaridad que se traducen en alguien que ‘aguante’ algunos días o semanas yendo al mercadito y que le fien; esas cuestiones son las que hacen subsistir a mucha gente actualmente, sabemos de muchas compañeras y compañeros que están en eso”, aunque advirtió que “toda esta situación es la que hace desinflar las economías locales”.

“No hay un mango”

“En pueblos como el nuestro”, continuó el dirigente gremial, “la población estatal es casi del 80% de la población general del pueblo, y literalmente ‘no hay un mango’ en el pueblo, eso se ve y se torna en una situación sumamente difícil para todos los estatales, y también para los que no, para los que trabajan de manera particular y privada, como por ejemplo un panadero, alguien que vende comida; si no hay plata en el pueblo se complica la situación en todo el mundo”.