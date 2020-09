Empleados de Salud endurecen la protesta ante la falta de respuestas

A raíz de la continuidad en la demora en el pago de los salarios para todos los trabajadores de la Administración Pública de Chubut, empleados de la Salud, que viven esta situación de manera directa, realizaron este lunes un corte de tránsito sobre la Ruta Nacional N° 3.

La medida de fuerza se llevó a cabo en el acceso sur a la ciudad de Puerto Madryn, donde se prohibió el paso de vehículos entre las 10 y las 14 de la víspera. Además de los agentes que trabajan en el Hospital Andrés Ísola, también estuvieron presentes referentes del Sindicato de la Salud Pública (SiSaP) y del Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut (SiTraViCH).

Casualmente, la protesta de ayer se dio el Día de la Sanidad y los manifestantes reclamaron que el motivo de la misma “sigue girando sobre lo mismo, que es el no cobro de sueldos en tiempo y forma, como corresponde”.

“Hoy todos los trabajadores de sanidad decidimos venir nuevamente a la ruta, porque si bien el viernes nos depositaron el sueldo del mes de julio, esto es ver pasar la plata por el cajero porque la deuda que se nos ha generado en este tiempo todo se lo absorbe las tarjetas, los préstamos y también los intereses”, apuntaron en una entrevista con El Diario.

En la continuidad de los reclamos, los trabajadores de sanidad exigieron “soluciones de fondo y que nos paguen todo lo que nos deben y de esa manera nosotros ver cómo podemos estabilizar nuestra economía particular, que hoy por hoy está muy crítica”.

Al ser consultados sobre la situación de estar pasando el Día de la Sanidad cortando la ruta para reclamar por la demora en los salarios, enfatizaron que “es muy injusto y muy triste tener que estar el personal de Salud, justamente en el contexto en el que hoy estamos, en pie de lucha, en cortes de ruta y manifestaciones”.

“Es muy triste, pero lamentablemente no nos queda otra porque seguimos sin respuesta de nada. Solamente hay ‘intenciones’ y con las intenciones nosotros no hacemos nada”, concluyeron los trabajadores de la Salud que reclamaron ayer en el acceso sur a la ciudad de Puerto Madryn.