Eliceche dijo que Arcioni “se tiene que hacer cargo de la situación de Chubut”

El diputado provincial Carlos Eliceche fue el único legislador que participó de la cumbre en la Legislatura Provincial con la mayoría de las asociaciones sindicales que nuclean a los trabajadores de la Administración Pública. En dicha oportunidad los representantes de los trabajadores esgrimieron su malestar por la demora en el pago de los salarios y también por la falta de respuestas desde el Poder Ejecutivo.

Al respecto, el representante del Frente de Todos, quien acompañó al vicegobernador Ricardo Sastre en la reunión dijo que él fue convocado por los propios trabajadores de la Administración Pública, quienes “están muy preocupados”.

Cumbre con Nación en Buenos Aires

En una entrevista con AzM Radio, Eliceche se refirió a las reuniones que se dieron durante esta semana en Buenos Aires, donde estuvieron referentes del Gobierno Provincial y representantes del Gobierno Nacional. Al respecto, no fue muy optimista y remarcó que hasta el momento no ha habido ningún informe oficial por parte de ninguno de los dos sectores que estuvieron presentes. En tanto que dijo que “esto me preocupa y mucho”.

“Sabemos cómo son estas reuniones y cuando hay conclusiones positivas inmediatamente son comunicadas”, consideró el diputado provincial, quien apuntó también que “me preocupa mucho el silencio”.

Sobre la cumbre que tuvo lugar en Capital Federal continuó diciendo que según su opinión “los resultados no han sido los esperados”, afirmando que si se hubiese logrado un acuerdo “estarían a los codazos” para definir quién daría la información al respecto.

“Ante la necesidad y preocupación de la gente, si hubiese habido avances los hubiesen notificado”, apuntó el legislador.

Falta de diálogo

En otro orden, Eliceche también cuestionó a las autoridades del Poder Ejecutivo por no convocar a los sectores opositores a una mesa de diálogo. En este sentido, también indicó que desde el Frente de Todos ya realizaron varios pedidos para reunirse con el propio Mariano Arcioni.

También agregó que a este tipo de convocatorias tendría que sumarse a todos los sectores políticos, a los propios trabajadores estatales, a las cámaras empresarias y a los propios empresarios. “Lamentablemente, esto no se da y no se nos dice la realidad de lo que sucede en la provincia de Chubut”, enfatizó.

Arcioni “se tiene que hacer cargo”

Por último, el diputado del Frente de Todos cargó duramente contra el titular del Poder Ejecutivo y dijo que “día tras día esto se está degradando mucho y no está funcionando la Provincia”.

“Los trabajadores del Estado entran en desesperación y esto genera sus consecuencias como son los cortes de ruta y la interrupción en la circulación”, consideró Eliceche, quien también se mostró preocupado por la actualidad de la Provincia “porque no vemos salida de esta circunstancia”.

En cuanto a su opinión de la gestión actual, el legislador le pidió al gobernador Arcioni y a su equipo de Gobierno “hacerse cargo de la situación que atraviesa la provincia de Chubut”.