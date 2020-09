“El Yunque” trabaja en el mejoramiento y crecimiento institucional

El Bigornia Club de Rawson, viene trabajando durante los meses de ASPO por la pandemia COVID-19 en el mejoramiento y perfeccionamiento de su predio e infraestructura.

En este sentido, El Diario dialogó con su presidente, Daniel Duhalde, quien compartió un repaso de las diversas tareas realizadas y cómo se proyectan a futuro tanto en sus disciplinas deportivas como así también en el aspecto social.

Entre iluminación, riego y forestación

“Estamos trabajando a full. Aprovechando a hacer cosas que mientras hay actividad no se pueden hacer”, dijo en el inicio de la charla con El Diario, el presidente del Bigornia Club de Rawson, Daniel Duhalde.

El mandamás del ´Yunque´, destacó los trabajos cumplidos en su espacio del rugby al indicar que “tenemos 6 canchas de rugby, ´potrerito´ para los Infantiles, 3 y 4 para los chicos de 13, 14 y 15 años. Asimismo, estamos a poco de inaugurar otra cancha y con iluminación led y eso nos está llevando mucho trabajo, averiguando prepuestos. Después tenemos la cancha 6 y la cancha principal, que tiene sus tribunas”.

Duhalde, destacó el uso de su cercanía al río para el riego del predio “somos un club que tiene 14 hectáreas, nos rodea el rio, lo aprovechamos muy bien”, valorando a la vez la forestación con la que cuenta la institución, sumando a la vez que “el INTA nos dio 400 árboles”.

Devolver lo que el club les dio

En cuanto a su impronta como presidente destacó que “pasé de ser jugador a entrenador y de ahí a dirigente. Pasé por todos los procesos. A nosotros nos enseñaron de chicos a cuidar al club, el sentido de pertenencia, a devolver lo que nos dio el club”, siendo eso lo que busca reflejar en la gente de la institución, lo cual de hecho se logra, al destacar que “hoy tenemos un club donde colabora mucha gente, padres, abuelos, nietos. Es familia. Cuando uno va a al club siempre acompañado de la familia”.

Un nuevo salón

Duhalde adelantó la próxima inauguración de un nuevo espacio en la institución, como lo será el Salón de Usos Múltiples: “el SUM será para 300 personas. En principio se pensó como extensión del gimnasio, para que los chicos lo usen en invierno, antes, alquilábamos los gimnasios de escuelas y se nos hacía muy costoso, entonces como se sufre mucho frio, se corre riesgo de enfermarse. Entonces apostamos por hacer el SUM y una guardería de baños. Lo estaríamos inaugurando, si llegamos, el 15 de septiembre”,

En cuanto a la otra etapa de la obra, la guardería de baños, indicó que “junto con el plantel superior, hicimos instalación para tres baños para mujeres y tres baños de hombres y un baño de discapacitados. Asimismo, una cocina completa. El fin de semana estaremos levantando las paredes”.

El SUM podrá ser utilizado también como salón de eventos, por lo cual el club también generará otro ingreso extra que hará bien a sus arcas: “la idea es alquilarlo con todos los beneficios, hay que equiparlo, será un ingreso muy importante para el club porque hoy la situación no nos alcanza para cubrir los gastos fijos de mes a mes”.

El socio en la etapa de pandemia

El presidente de “Bigo”, valoró el acompañamiento que tuvieron los socios con la institución en esta etapa de cuarentena, abonando su cuota societaria pese a no contar con la disciplina en actividad y más aún en la difícil situación económica que afecta a la provincia. “En esta etapa aparece el amor por el club. Nosotros hoy somos un club que tenemos tres empleados fijos, tenemos más carga social. Si nos dejan de pagar la cuota societaria se queda sin ingresos el club”.

Además, destacó que “la parte linda de las disciplinas que suman; el remo por ejemplo era solo competitivos con 4 remeros y ahora son 47 socios nuevos. En esta época la gente está buscando hacer actividad física y cuando ve que un club tiene abierta una disciplina, eso se ve reflejado. Lo remarco porque aumentó la masa societaria”.

Contar lo que se hace

Bigornia, a través de su área de prensa, comunica habitualmente las diversas actividades que realiza y eso también lo destaca Duhalde: “publicamos desde un árbol que plantamos hasta una limpieza que hacemos, porque el socio tiene que ver que trabajamos. Que no alcanza con que lleve una maquina o hacer movimiento de suelos. Necesitamos que el socio pague la cuota porque de ahí sacamos para los gastos fijos, para la nafta para la máquina de cortar el pasto, para que cuando esto pase, se encuentren con instalaciones lindas, muy bien cuidadas. Que el tema que ataquemos por resolver, lo resolvamos completo. Eso el socio lo está viendo y se ve reflejado en el pago de la cuota societaria”.

Lentamente, se vuelve a la vida de club

Bigornia, fue una de las primeras instituciones valletanas en lograr regresar a la práctica de sus disciplinas, comenzando con el Remo y el Tenis, continuando luego con el Hockey y el Rugby, siempre trabajando la parte física. En este sentido, el presidente comentó que “de a poquito vamos habilitando. Se hace largo con el Rugby o con el hockey porque es por grupos y son muchos, pero de a poco. Esperamos que pase pronto para volver a ver a la familia en el club. Llegar al club y no ver familias, es triste”

Pensando el cierre de 2020

Teniendo en cuenta que, por las condiciones sanitarias en las que se encuentra la provincia del Chubut en esta pandemia COVID-19, es muy difícil plantear un escenario competitivo para las disciplinas de las instituciones. Por ello, de aquí a fin de año, “Bigo” piensa en no solo seguir con sus instalaciones abiertas, sino también apostando a la presencia social: “en diciembre siempre cerrábamos el club en diciembre hasta febrero, pero este año decidimos que no. Tenemos en la confitería a gente que trabaja mucho en lo social, con una biblioteca, trabajan con el colectivo sin raza, clases de cocina para los niños”.

Mientras que el cierre de año, se planifica un evento que convoque a los deportistas y a la familia bigorniana “la idea es hacer un ´24 horas de Hockey y Rugby´. Si puede ser interno, será interno. Habrá campamento, juegos. Tenemos el proyecto armado pero confirmarlo hoy es difícil porque no sabemos si a fin de año todavía estaremos en esta situación. Pero el proyecto lo tenemos. Ojalá que podamos invitar a otros clubes. En caso de que no se pueda invitar a otros clubes, me gustaría hacerlo interno, para que de esa forma se sume la familia también”.