El vicepresidente de AFA, aseguró que se reanuda en noviembre

En diálogo con el sitio web Deportes San Luis- Radio Suquía, el vicepresidente de la Asociación del Futbol Argentino, Guillermo Raed, le puso fecha al reinicio de la competencia del Torneo Federal A.

“Se reanuda en noviembre” indicó el a la vez presidente de Mitre de Santiago del Estero. A la vez, sumó que el viernes próximo se reunirán de manera virtual para programar la fecha de vuelta a los entrenamientos.

El Federal A, va poniéndole fecha a su egreso

Mientras se espera que por parte de la Liga Profesional (la Primera División) del futbol argentino pueda reanudar sus actividades a mediados de octubre, sumado al regreso de los entrenamientos de los clubes de Primera Nacional desde el pasado 2 de septiembre, ahora es el turno del Torneo Federal A, que espera contar con definiciones no solo de cuándo podrán regresa a la práctica, sino también el formato de competencia que afrontarán.

Al respecto, el vicepresidente de la Asociación del Futbol Argentino y mandamás de Mitre de Santiago del Estero, Guillermo Raed, indicó al respecto de esta divisional que “se reanuda en noviembre”.

En declaraciones con Deporte San Luis – Radio Suquía, sumó que “el viernes organizamos el regreso a los entrenamientos”.

Según se lee desde las declaraciones de Raed, el viernes vendiere y de manera virtual, se dará el encuentro entre los dirigentes de los clubes de la categoría junto con las autoridades del Consejo Federal para definir juntos fecha de regreso a los entrenamientos y como se definirá la actual temporada.

Guillermo Raed, habló con «La Fiesta del Fútbol» de Radio Suquía Plus de Córdoba, asegurando que la reanudación del torneo será en el mes de noviembre; destacando a la vez que los clubes no tendrán la obligación de participar debido a la grave situación económica.

¿Cúal es la situación del ´Depo´?

En el caso del Deportivo Madryn, la institución madrynense se encuentra dentro de los primeros puestos de su zona, la 2; por lo que estaría peleando por las instancias de Ascenso a la Primera Nacional.

En este sentido, la dirigencia del “Aurinegro” indican que «seguimos apostando a que se juegue el Hexagonal», la institución continúa sosteniendo y afrontando los acuerdos contractuales con los integrantes de su plantel como así también los alquileres de sus viviendas y servicios.

También, se está a la espera de confirmación de fecha de inicio de entrenos y luego cuándo comenzará la competencia, trabaja en la concreción de nuevos refuerzos, más teniendo en cuenta que ha sufrido cuatro bajas como ser Alejo Distaulo, Mateo Acosta, Ramiro Maldonado y Jonathan Penna.

«La posición nuestra sigue firme en que queremos jugar el Hexagonal, que es lo que corresponde», sentenciaron desde la dirigencia del «Aurinegro».