El temporal de viento destruyó el driving del PMGC

La semana pasada, el fuerte temporal de viento en la zona valletana, hizo destrozos en diversas instalaciones, incluso, en las deportivas.

En el caso de Puerto Madryn, fue precisamente el Puerto Madryn Golf Club el que más lo sufrió, ante la caída del muro que conformaba el Driving, el área en el cual se desarrollan las prácticas de la disciplina, como así también la rotura de vidrios en la oficina de la institución.

Destruyó el sector de prácticas

El Puerto Madryn Golf Club ha sufrido las consecuencias del fuerte temporal de viento que afectó la zona valletana la semana pasada: el muro que conformaba el espacio denominado ´Driving´ se cayó por completo, pero destacándose que solo tuvo que lamentarse esa pérdida material, sin lesionados. Asimismo, se rompieron vidrios de la oficina de la institución.

El Diario, dialogó con el profesor del club Lucas Villarreal, quien indicó al respecto de la situación que “fue impresionante el viento, en ese momento yo recién había llegado al club. Estábamos con los muchachos que trabajan acá, no vimos cuando se cayó, pero cuando miramos para ese lado, dijimos, hay algo que se cayó”.

Ese ´algo´ que se cayó, es el muro que delimitaba el sector del ´Driving ´, tal como cuenta el entrenador: “afectó el Driving que es la cancha donde se practica. Es de unos 10 metros de largo y 5 de alto. Es una zona de prácticas, donde incluso practican los nenes de la escuelita. Eso fue lo peor. También se rompieron vidrios de la oficina”.

Consultado acerca de cómo continuarán las actividades sine se espacio, Villarreal comentó que “ahora están limpiando, sacando los ladrillos, las alfombras no están rotas. Así que por lo pronto quedaría un driving abierto, que en la mayoría de los clubes son abiertas. La única complejidad que lleva eso que al estar en el sur, generalmente hay viento y por esa razón estaba techado y con pared”.

El entrenador, valoró que el acontecimiento “fue una desgracia con suerte”, pero que se suma a la serie de cosas difíciles que toca transitar en este contexto de pandemia: “pero si se suma a que no se puede trabajar, que está toda la actividad parada por la pandemia, que la gente no puede venir a jugar, que no se pueden generar ingresos, es un granito más que suma y hace las cosas más cuesta arriba. Pero por suerte no hubo nadie lastimado, nada que lamentar en ese aspecto”.

“La idea es dejarlo abierto y hacer una construcción menor de la que estaba hecha anteriormente. Justamente comunica con un hoyo, el 9. En ese sentido habría un cierto peligro y haría que quede espacio al descubierto. Pero quedará el driving en ese lugar, abierto”, explicó el entrenador, sobre como continuarán.

Hay acompañamiento

Villarreal, no dejó de valorar el acompañamiento del socio del Puerto Madryn Golf Club, que no solo demuestra con su presencia sino también aportando con su cuota: “por suerte el apoyo constante del socios del club, a pesar de este año complejo. Con el pago de la cuota y al día, es algo a destacar. Sin prestarles el servicio, teniendo el compromiso por el club, el hecho de que el socio siga apoyando es algo muy positivo”.

Se continúa con construcciones

El profesor, también comentó que se continúan con las obras que desde la institución se han iniciado desde hace algunos meses, como ser el Club House: “sigue construyéndose el Club House”, destacando también que en esta etapa de cuarentena, en la que la institución estuvo cerrada a la práctica, se apostó por el mejoramiento del campo de juego “se está realizando el mantenimiento de la cancha. Ahora se está haciendo el proceso de ´aireado´, que es para el Green vuelva a crecer. Vinieron a ayudarnos algunos socios, falta poco para terminarlo. Por suerte, a pesar del parate, se aprovechó para mantener mejor la cancha”.

La relación con sus alumnos en esta cuarentena

Si bien el Puerto Madryn Golf Club es una institución que genera sus competencias para sus socios experimentados en la disciplina, también la actividad fuerte está en la Escuela de Golf para niños y niñas, como así también la Escuela para Adultos Mayores.

Consultado al respecto, el entrenador indicó que “los adultos mayores han venido a ayudar a sacar los escombros del driving que se cayó, eso es súper meritorio. Ellos le dieron vida al club. Uno ha trabajado para que se incluyan, pero el trabajo más lindo lo han hecho ellos”, contó con satisfacción por lo logrado con sus dirigidos.

En tanto, aseguró que “con los más chicos hablamos por whatsapp, pero en esta situación mucho no se puede hacer. Se buscan los recursos para poder estar comunicados”.



¿Habrá torneos?

Villarreal, es optimista de que habrá posibilidad de generar actividad para sus golfistas en lo que en lo que resta del año, si la situación sanitaria así lo permite: “en lo deportivo, creo que un esto de tiempo queda, obviamente con todos los protocolos indicados”.

“Creo que queda un resto para actividades de aquí a fin de año, pero planificando trabajando un mes, parando 15 días, trabajando un mes, parando otros días”, indicó, destacando a la vez que eso será posible en si institución al decir que “acá hay mucho cuidado, se cumple el protocolo, se respeta a rajatabla y eso permitió que se siguiera la actividad”.