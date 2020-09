El piso salarial para empleados de comercio se eleva a 50.689 pesos

El sindicato de Empleados de Comercio y las tres cámaras empresarias de la actividad mercantil acordaron un incremento salarial de suma fija de $ 5000 mensuales en forma retroactiva al 1° de septiembre, mejora que se extenderá hasta el fin de la paritaria anual en marzo próximo y elevará el piso salarial de la actividad a $ 50.687, según informó el gremio en un comunicado oficial.

En tanto, desde la representación empresaria, que involucra a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), indicaron que la negociación estaba encaminada con un principio de acuerdo, pero que aún formalmente no se había firmado el entendimiento.

El comunicado del sindicato mercantil destacó, además, que en el acuerdo se estableció que las partes volverán a reunirse en enero próximo con la intención de retomar las negociaciones y evaluar la posible aplicación de un aumento adicional en caso de que la suba acordada sea superada por la inflación.

De acuerdo con la información del sindicato, el nuevo aumento de $ 5000 se agrega a la suma de $ 4000 que fue otorgada a principios de año por el Gobierno para todos los trabajadores del sector privado y al suplemento de $ 2000 que los empleados mercantiles cobran desde febrero pasado por el reajuste de la paritaria 2019.

Ambas sumas, además, se convierten en remunerativas desde este mes, según el entendimiento que beneficiará a más de 1,2 millón de trabajadores del sector, representando la negociación salarial más numerosa del sector privado.

Respecto al impacto total del aumento, fuentes del sindicato de Comercio explicaron depende de las sumas que se tomen en cuenta. Si se consideran la nueva suma fija de $ 5000, los $ 4000 mensuales fijados por el Gobierno y el suplemento de $ 2000, el incremento se ubica entre el 31% y 32%. Esa recomposición es menor si solo se tienen en cuanta las sumas correspondientes a 2020, ubicándose por encima de 26%.

El sindicato mercantil, que conduce Armando Cavalieri, celebró el acuerdo y destacó que con la mejora firmada el piso salarial del sector mercantil se eleva de $ 35.790 a $ 50.689, considerando el plus por presentismo. “Hemos logrado este acuerdo en este difícil momento que atraviesa nuestro país debido a la pandemia, donde el comercio sin duda ha sido una de las actividades más afectadas”, indicó el dirigente sindical.

Y añadió: «En un contexto de cierre de pymes y donde grandes empresas anuncian que abandonan nuestro país, quiero agradecer el acompañamiento que hacen los empresarios parar hacer frente a nuestras demandas, a pesar de las enormes dificultades que todos debemos enfrentar”.