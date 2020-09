El New York City busca a Cristian Lema y Estudiantes da pelea

El futbolista madrynense Cristian Lema, sigue a la espera de conocer dónde estará su futuro futbolístico, que lo tiene a vatios equipos interesados en contar con sus servicios.

Al interés de Newell´s por renovar su vínculo, se les suma Estudiantes de La Plata que necesita incorporar un zaguero central, más un “grande” como Independiente pero también los buscan de la MLS: el equipo del New York City, será uno de los interesados en contratarlos. Mientras, el joven continúa en Puerto Madryn.

Muchos interesados por el madrynense

Mientras se encuentra descansando en su ciudad Puerto Madryn, el zaguero central Cristian Lema, espera por la concreción de un nuevo club en su futuro futbolístico, luego de que se venciera su préstamo en Newell´s Old Boys.

Teniendo en cuenta que su pase pertenece al Benfica de Portugal, “La Lepra” buscó renovar el préstamo, pero no hay opción de renovación, sino que de compra, lo cual dificulta aún más que siga en el club de Rosario.

Allí es cuando aparecen el interés de otros clubes importantes del futbol argentino, como ser Estudiantes de La Plata: al parecer, 2 millonees de dólares por 18 meses, ofrecería el “Pincha” al Benfica por el defensor de muy buena performance en sus últimos pasos por la Primera División argentina. Lo necesita porque debe suplir la salida de dos jugadores importantes en ese puesto, como ser Jonathan Schunke y Marcos Rojo.

Otro “grande” del futbol argentino, es el que lo busca, como lo es Independiente: su DT Lucas Pusineri, está convencido en contratarlo, pero la difícil situación económica del “rojo” relentiza las negociaciones.

Sin embargo, desde el exterior también están en búsqueda de Lema: hace semanas trascendió que desde la MLS, la Mayor League Soccer de los Estados Unidos, estaban en su búsqueda, y precisamente, es el New York City es que el negocia con el Benfica por hacerse de su pase. El conjunto neoyorquino, es una franquicia integrante del “City Group”, el grupo de jeques árabes que tienen a su cargo, entre otros clubes, al Manchester City.

Esta propuesta, es la que desde lo económico le serviría y más convencería al club portugués dueño de los derechos de Lema; aunque cuentan que el acuerdo económico entre el futbolista y el club, no conformarían los intereses del jugador.

Asimismo, trascendió que el AlShabab de Arabia también lo considera dentro de sus posibilidades; como así también otro equipo de Turquía también.

Mientras espera por conocer su destino futbolístico, Cristian Lema se sigue entrenando en Puerto Madryn, con rutinas de gimnasio y trote en la costa portuaria.