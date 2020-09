El municipio de Rawson aclaró que no está prohibido caminar por la costa

Con la finalidad de mitigar la transmisión del virus pandémico, la Municipalidad de Rawson implementará este fin de semana un cronograma de trabajo programado con la participación de las áreas municipales de Tránsito, Ambiente, Producción y Desarrollo Sustentable; Planificación, Obras y Servicios Públicos, sumado Policía del Chubut y Prefectura Naval Argentina.

El responsable de Protección Civil de Rawson, Raúl Curín, recordó que “personal de Tránsito y Transporte está apostado en la ruta solicitando el permiso de circulación obligatorio a todos los automovilistas que ingresan a Rawson. De lunes a viernes, como es la ciudad capital y aquí funciona el poder central, vienen muchas personas a trabajar”.

Recordó que aquellos que “tienen permitido circular corresponden a actividades esenciales”, por ello “se les solicitará que den a conocer el motivo de circulación”. Mientras que “el sábado y domingo, si la persona no tiene domicilio en la ciudad, tendrá prohibido el ingreso” a la capital, explicó Curín, al subrayar que “la gente no puede venir a pasar un día en la costa si no es residente de Rawson”.

Por otro lado, el funcionario declaró que “el municipio de Rawson no prohíbe la bajada a la costa o hacer distintas actividades, simplemente acata las órdenes o normativas sanitarias en el marco de la pandemia; es decir, se debe respetar el distanciamiento, no hacer grupos, no compartir mates, esto significa que se puede disfrutar de la costa teniendo en cuenta esas normativas”.

El funcionario remarcó que “hay gente responsable y otra que necesita que uno le haga ver que está incumpliendo alguna normativa. Estas no son disposiciones nacionales; esta pandemia es internacional y nos afecta a todos”.

Protección Civil está disponible las 24 horas, a través del número gratuito de asistencia 103, donde recibimos cualquier inquietud, denuncia o consulta”.

En tanto, el director General de Inspecciones, Juan Carlos Figueredo, añadió que desde este viernes y durante el fin de semana “vamos a hacer prevención en la rambla en Playa Unión con los preventores, en conjunto con la Policía, para cuidar a los ciudadanos” ante el COVID 19.

“La gente que tenga que venir de otra ciudad, va a tener que tener los permisos correspondientes. Además, le decimos a los vecinos que se cuiden, usen los tapabocas y mantengan la distancia”, concluyó.