El intendente Sastre retoma sus funciones este lunes

Este lunes, el Intendente Gustavo Sastre retoma sus funciones al frente del Municipio de Puerto Madryn, tras el aislamiento que debió cumplir luego del hisopado positivo de COVID-19.

“La realidad es que tengo que agradecerle muchísimo a la gente por todas las muestras de cariño. Fueron días raros, el que me conoce sabe lo que cuesta que tenga que estar encerrado, más estando al frente de la ciudad. Se pueden usar todas las vías tecnológicas para estar en contacto con los compañeros de trabajo, pero es diferente a la forma que tenemos de hacer política. El no poder estar en forma presencial, cambia muchísimo las reglas del juego”, indicó.

En este sentido, el Jefe comunal sostuvo que fueron días “de recibir muchísimo afecto. La gente escribiendo en forma constante al celular o a las redes sociales, preguntando como estábamos, enviando muchas buenas energías para mí, y para toda la familia. La verdad es que vamos a estar agradecidos siempre por todo lo que nos demostraron estos días. Lograron con ello que uno retome sus actividades con el doble del compromiso que ya teníamos con la ciudad, y con muchísimas más fuerzas que antes”.

Servicio de Salud

En otro orden el Intendente dijo que “hay que destacar la responsabilidad con la cual se trabaja desde el área de salud, aún con todas las complicaciones que todos conocemos. Tienen una vocación y un profesionalismo digno de imitar”.

Sastre admite que “debemos tomar estas situaciones para replantear varias cuestiones. Desde el inicio de nuestra gestión, dejamos en claro que acá no hay ni colores políticos, ni banderas partidarias. Somos todos vecinos de la misma ciudad, todos son parte importante de esta cadena, y debemos avanzar juntos sobre las grandes posibilidades de crecimiento y desarrollo que siempre presenta Madryn. Va a ser mucho más fácil cuando todos entendamos que debemos tirar del mismo carro para que crezca nuestro lugar. No sirven las divisiones, ni las mezquindades. No todos van a estar de acuerdo con las decisiones que se toman desde una gestión municipal, pero siempre lo hacemos teniendo como prioridad a la gente”.

Complejo escenario

Por último, sobre el presente complicado ante tantos casos de COVID-19 que se han registrado en los últimos días, señaló que “más allá de las responsabilidades del estado, que están y van a seguir estando, hay que entender que esto pasa mucho por uno mismo. Que el virus no se multiplique, depende en un gran porcentaje de la responsabilidad individual y a eso apuntamos, a que todos entiendan las pautas, y podamos atravesar este presente, que no elegimos y que tampoco imaginamos. Nos tocó así, y hay que afrontarlo con responsabilidad, todos juntos”, cerró.