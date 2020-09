El Gobierno reconoce que aún no se definió la oferta que Chubut le hará a los bonistas

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, encabezó ayer en Casa de Gobierno una reunión de gabinete, en donde se exigieron detalles de cada uno de los Ministerios con el objetivo de avanzar con la reestructuración del estado. Cada funcionario tendrá plazo hasta mañana viernes para presentar los informes correspondientes a cada una de las carteras.

Quien dialogó con AzM Radio luego de la cumbre que tuvo lugar en la víspera fue José María Grazzini, ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia, quien detalló que “el Gobernador le ha solicitado a todos los ministros y a todos los organismos ver en qué situación se encuentran, ver cuál es la disponibilidad y en qué etapa van del reordenamiento del Estado que se había encarado. Hay que acelerar los tiempos para acompañar el pedido que hizo el Gobierno Nacional”.



“Ordenar los números”

“Hay que ordenar los números para poder terminar y culminar el trabajo de reperfilamiento de la deuda y poder demostrarle a los bonistas y tenedores de bonos cuál es la presión que genera la deuda en las cuentas públicas y en las cuentas del Estado provincial, cómo ahogan día a día las retenciones que hacen por esa gran deuda que pesa sobre la economía de Chubut”, indicó el ministro.

Grazzini también explicó que están avanzando en una reestructuración tributaria, el cual tiene como objetivo cobrar todos los impuestos que la Provincia tiene que percibir y que actualmente no se está haciendo de tal manera.

No sabe cuándo pagan sueldos

El funcionario también fue consultado sobre la situación de los salarios de los trabajadores de la Administración Pública, debido a que ayer se depositaron los haberes correspondientes a los pasivos del cuarto rango.

Cuando se le preguntó sobre la continuidad de los depósitos, el ministro de Gobierno y Justicia se desligó contundentemente de la problemática y dijo: “Los anuncios de pagos los hace el ministro de Economía (Oscar Antonena)”.

“Estamos en falta”

En cuanto a las protestas que se han podido ver durante los últimos tiempos en distintos puntos de la Provincia, el representante del Poder Ejecutivo consideró que “el análisis que hace el Gobierno es que nosotros estamos en falta. Sabemos que a veces con decir que estamos trabajando no alcanza”.

“La realidad es que la recaudación de la Provincia no ayuda a la situación. No alcanzamos el número requerido para poder afrontar la masa salarial de la Provincia y estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno Nacional, que también afronta esta situación con muchas provincias pero nosotros estamos afrontando la situación con muchos municipios, que también están con dificultades para afrontar su masa salarial. Los trabajadores están su derecho y tenemos que dar una respuesta concreta”, apuntó.

Sin avances en la reestructuración de la deuda

Grazzini también fue consultado sobre la reestructuración de la deuda pública y la posición en la que se encuentra Chubut. Al respecto, dijo que aún están trabajando en la oferta que van a presentarles a los bonistas para pode “trabajar conjuntamente con Economía de Nación y tener un plan que de previsibilidad para los trabajadores estatales”.

De esta manera, se desprende que la administración de Mariano Arcioni todavía no ha concluido la propuesta que le hará a los tenedores de bonos de Chubut, recordando que a principios del mes de agosto la Legislatura aprobó el proyecto de reestructuración de la deuda pública, otorgándole el beneplácito al Poder Ejecutivo para avanzar con dicha iniciativa.