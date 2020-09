El fútbol, ¿regresará?

Si bien la vuelta del fútbol competitivo en Primera División ha sido programada para el 25 de septiembre, se analiza en el día a día ese visto bueno del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta el creciente número de casos de COVID-19 que se registran a lo largo del país.

“Hoy el fútbol no es una prioridad” indican. Varias provincias han regresado incluso a Fase 1 y en Capital Federal la ocupación de camas de Terapia Intensiva, está en un 80%. No es el mejor contexto para reiniciar la actividad.

Según el sitio web Data Clave, el Gobierno Nacional evalúa seriamente dar el visto bueno final para el reinicio del futbol de Primera División, con la ahora denominada Liga Profesional, pautada para el 25 de septiembre.

“Hoy el fútbol no es una prioridad. En este momento estamos analizando si todo el país o algunas provincias vuelven a Fase 1. En ese contexto no es posible de ninguna manera que se vuelva a jugar un torneo”, revela una altísima fuente del gobierno a Data Clave.

Que agrega “el ejecutivo nacional analiza reinstalar la cuarentena estricta por un tiempo para evitar el tan temido colapso sanitario. Provincias como Neuquén, Mendoza y Santa Fe están al límite. San Luis volvió a fase 1 y en Capital Federal el nivel de ocupación de las camas de terapia intensiva de los sanatorios privados supera el 80%. Hoy volver, al menos por 15 días, a la situación de marzo-abril es algo que está en análisis, pero que resta aún una definición política”.

El medio, indica a la vez que “ante esta situación nadie quiere tomar una decisión que puede tener alto costo político ante el malhumor social tras 6 meses de distintas fases de aislamiento. Básicamente en el Gobierno quieren que los gobernadores decidan volver a cuarentenas estrictas y no que el costo lo pague únicamente el Presidente”.

“Con el fútbol pasa algo similar: nadie quiere tomar la impopular decisión de frenar nuevamente la pelota” cuenta Data Clave. Destacando que “esta semana iba a darse una reunión entre el ministro Ginés González García, Claudio Tapia y Marcelo Tinelli, pero ese encuentro se postergó para la semana que viene. En Salud creen que, en este contexto, no es un buen momento para arrancar, pero tampoco quieren ser los únicos que tomen esa definición. Es por eso que probablemente le sugieran a la AFA y la Liga que lo mejor sería esperar unos días y ver la evolución de los casos. Eventualmente cerca de mitad de septiembre dar un visto bueno o postergar”.

El presidente Alberto Fernández indicó días atrás en una entrevista en TN que “me parece que es muy difícil jugar al fútbol en este contexto”.

Desde la Primera Nacional

En tanto, el presidente de la Mesa de Primera Nacional, Marcelo Achile, mandamás de Defensores de Belgrano, también se expresó al respecto en dialogo con el sitio web Doble Amarilla.

En cuanto al formato del certamen que está en evaluación tras la presentación de varios proyectos, indicó: “La idea es evaluar las características del campeonato y la posibilidad de fechas que tengamos y la liga profesional sí es un reflejo para nosotros, porque de alguna manera, es todo orgánico y sino empiezan fue por algo específicamente y seguramente eso nosotros lo tengamos que tener en cuenta. Nosotros trabajamos pensando en la cantidad de fechas y mirando el virus que lo tienes al lado y viendo también cuando se pueden hacer cosas”.

“La Primera Nacional es un torneo federal y tenés que ir a todas las provincias, por ende hay que tener algún protocolo especial para laburar sobre eso porque si viajas a alguna provincia que tiene determinadas características, tendrá que tener un formato de burbuja para entrar y salir, hablar con las autoridades y demás, entonces no es sólo armar el campeonato, sino que también hay una ingeniería geográfica y todo eso hace al armado del torneo”, detalló.

Siendo contundente al decir que “si la Liga profesional no empieza, es muy difícil que empecemos nosotros”, por la Primera Nacional.