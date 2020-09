El Federal A se reunirá el viernes para decidir cuándo volver a entrenar

Este lunes, la Asociación del Futbol Argentino emitió un comunicado en el que indica la programación de entrenamientos por Fases y ampliando número y modo de prácticas a los clubes de todas sus categorías, desde Liga Profesional a Primera C.

Para los conjuntos del Torneo Federal A, competencia que disputa el Deportivo Madryn, se indica que desde el día de la fecha, se autoriza al regreso a los entrenamientos individuales en grupo limitados, de 6 a 10 integrantes. Por ello, el próximo viernes, habrá reunión de la mesa del Federal A para poner fecha en conjunto para la vuelta a los trabajos.

Pueden regresar a las prácticas

En un comunicado, la Asociación del Futbol Argentino, compartió definiciones importantes en cuanto al desarrollo del futbol en sus distintas categorías, abarcando desde la Liga Profesional (la Primera División), pasando por Primera Nacional, Primera B Metro y C, más Federal A y la Primera División Femenino.

En este Boletín Oficial, el ente afista indica la programación de los entrenamientos en distintas Fases según divisional, contemplando desde entrenos de manera individual y limitando cantidad de integrantes, hasta la fecha en la que autoriza la realización de encuentros amistosos.

En el caso del Deportivo Madryn, que milita en el Torneo Federal A, se indica que desde el día la fecha, es decir 21 de septiembre, se autoriza la posibilidad de desarrollar los entrenamientos, de manera individual en grupos de 6 o 10 jugadores como máximo, en la denominada Fase 1.

Posteriormente, desde el 12/10 se permitirá la realización de entrenamientos grupales (más de 10 jugadores, pero menos de 40 personas entre jugadores, Cuerpo Técnico, Cuerpo Médico y auxiliares), en lo que será la Fase 2.

Mientras que en la Fase 3, a la cual se ingresará desde el 26 de octubre, se podrán realizar desde esa fecha partidos amistosos.

En la Fase 1, se indica un protocolo a cumplir por los clubes y sus planteles al momento del regreso a los entrenos, entre los que se encuentran: respetar la distancia entre personas al menos 2 metros, mientras que en caso de estar en un sitio cerrado e hiperventilando, la distancia recomendada entre personas deberá ser de 6 metros. No más de 6 jugadores / árbitros por sesión de entrenamiento en la misma cancha; los jugadores / árbitros son los únicos exceptuados de utilizar barbijos o tapabocas. Todo el resto de los presentes en la sesión de entrenamiento (Cuerpos Técnicos, Cuerpos Médicos, utileros, asistentes, dirigentes, etc.) deberán obligatoriamente utilizar barbijos o tapabocas todo el tiempo; no se permite la mezcla de equipos de trabajo ya sean parte del Cuerpo Técnico, del Cuerpo Médico o jugadores / árbitros. No es conveniente que en el mismo turno entrenen jugadores de la misma posición, se aconseja ofrecer botellas de hidratación identificadas para cada jugador / árbitro y Cuerpo Técnico involucrado en las prácticas, lavarse bien las manos, usando desinfectante de manos, desinfectar el equipamiento deportivo regularmente, así como las zonas por donde más personas circulen, no compartir el equipamiento deportivo como, por ejemplo, las botellas de agua, recomendando incluso que cada uno de los jugadores / árbitros concurra a los entrenamientos provisto de su propia hidratación.

El viernes, definen

Si bien ya cuentan con la autorización bajada por AFA para volver a entrenarse, los clubes que militan en el Torneo Federal A, se reunirán de manera virtual el próximo día viernes.

El encuentro, protagonizado por la denominada Mesa del Federal A, será para definir en conjunto una fecha en la que regresarán a sus entrenamientos; como así también para conocer avances en lo que será la fecha de reinicio de la competencia y su forma de disputa, si será con hexagonales o si se baraja otro formato.

En la Liga y Primera, entrenarán en grupos

Entre lo que indica el Boletín Oficial publicado por AFA; se programa que los clubes de Liga Profesional como así también de Primera Nacional, ya están en Fase 2 desde este lunes 21 de septiembre, lo cual los autoriza a comenzar con las prácticas grupales, siguiendo el protocolo que amerita esa instancia.

En tanto, desde el próximo jueves 24, los clubes de Liga Profesional y Primera Nacional ingresarán a Fase 3, en la que contarán con el permiso para la realización de partidos amistosos, siguiendo el protocolo indicado para tal periodo.