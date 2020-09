El 86% de las familias valora el esfuerzo de los docentes durante la pandemia

Este viernes 11 de septiembre celebra el Día del Maestro para todos los docentes que integran el sistema educativo argentino. El informe “El compromiso de los docentes argentinos en pandemia”, del Observatorio Argentinos por la Educación, y con autoría del docente de escuela secundaria y finalista del Global Teacher Prize 2019, Martín Salvetti, describe algunos indicadores referidos a la situación de los docentes en el contexto de la pandemia de Covid-19, a partir de encuestas realizadas por el Ministerio de Educación de la Nación, CTERA y Argentinos por la Educación.

El 86% de las familias valora el esfuerzo que están haciendo los docentes para acompañar a los estudiantes durante la pandemia, según los resultados de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica, a cargo del Ministerio de Educación. Estos resultados son consistentes con los de una encuesta realizada por Argentinos por la Educación que muestra que, en el nivel primario, 7 de cada 10 familias se encuentran conformes con el trabajo de los docentes.

A su vez, en primaria, uno de cada tres docentes trabaja en más de una escuela. Este porcentaje es más alto que el observado en el nivel inicial, y más bajo que en los niveles secundario (7 de cada 10) y superior no universitario (6 de cada 10), según una encuesta realizada por CTERA.

El 89% de los educadores manifiestan dedicar más tiempo que antes de la cuarentena a realizar actividades para los alumnos, según datos del Ministerio de Educación. A su vez, un 6% estima que le está dedicando a su trabajo las mismas horas que cuando había clases presenciales y solo un 5% dice haber disminuido su carga horaria. Este dato es consistente con la encuesta realizada por CTERA, que afirma que la mayoría de los docentes aumentó la dedicación de tiempo en este contexto. Según esta fuente, quienes más tiempo pasan con las actividades escolares son los que no cuentan con una computadora o buena conexión a Internet. Además, solo 2 de cada 5 docentes (37%) cuentan con una computadora de uso exclusivo para trabajar en el hogar, mientras que 1 de cada 10 docentes (8%) no cuenta con una computadora, lo que dificulta aún más la enseñanza en el contexto de interrupción de clases presenciales. (Fuente: Ámbito)