Docentes exigen la cobertura de los cargos vacantes y convocatoria a paritarias

En el marco de los atrasos considerables que está evidenciando el Gobierno Provincial para pagar los sueldos de los trabajadores de la Administración Pública, desde la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) emitieron un comunicado con un listado de exigencias para la administración de Mariano Arcioni.

En primer lugar, el documento firmado por el secretario general de dicha asociación sindical, Santiago Goodman, indicó que el Consejo Directivo Provincial resolvió la continuidad de la retención de servicios, huelga de las actividades virtuales y educación a distancia desde el lunes último y hasta el sábado 12 de septiembre. Al mismo tiempo que se anunciaron movilizaciones y acciones de lucha durante la semana.



Sin cronograma

Sobre las situaciones que motivaron a tomar esta decisión, desde la ATECh solicitaron “el pago completo de los haberes del mes de junio (aún falta el Rango 4) y julio, más el medio aguinaldo del primer semestre; cronograma de pago; convocatoria a fin de dar continuidad a la paritaria salarial de año 2020”.

También pidieron la “reglamentación de la Ley de Fondo de Infraestructura. Existe abandono del Estado en relación al mantenimiento e infraestructura de los establecimientos educativos”.

En tanto que exigieron la “cobertura de los cargos de base y cargos directivos vacantes, ya que los mismos son trabajo legítimo para nuestros compañeros inscriptos y además su cobertura debe realizarse conforme a las normas vigentes, firmado en acuerdo con el Ministerio de Educación el 29 de abril”.

La presencialidad es inviable

El documento firmado por Goodman también remarcó que “el protocolo del posible regreso al a presencialidad es inviable. No existe un Estado o patronales privadas que garanticen los elementos necesarios; el distanciamiento sigue siendo la premisa epidemiológica avalada por Salud”.

Por último, desde ATECh se indicó que “ante la versión de modificación de la Ley de Jubilación, sostenemos que la misma no se debe cambiar”. “Los decretos de jubilación de oficio, débito laboral y retiro voluntario no contemplan la situación de los empleados del Ministerio de Educación. Requerimos la entrega de la certificación de servicios con aportes en tiempo y forma a todos los docentes que lo soliciten”, esgrimieron.

Reclamos vigentes

En síntesis, desde la asociación sindical en cuestión se le exige a la administración de Mariano Arcioni el “pago en tiempo y forma de nuestro salario y del medio aguinaldo; convocatoria a paritaria 2020; garantía de conectividad desde el Estado; inversión real en infraestructura; cobertura de los cargos docentes vacantes; y no a la baja de nuestra obra social Seros a los docentes que cesaron entre diciembre de 2019 y marzo de 2020”.