Docentes advierten un “silencio cómplice de la Legislatura” ante la crisis educativa

El secretario general de la Seccional de ATECh en Esquel, Martín Pena, analizó la gestión de la actual ministra de Educación provincial, Florencia Perata, a la vez que se dirigió a los maestros en su día con un mensaje reflexivo. En diálogo con AzM Radio, Pena sostuvo que “es un Día del Maestro con ciertas características especiales, donde muchos compañeros festejarían la reivindicación de su día, pero estamos en medio de una lucha, seguimos con los atrasos salariales, con la educación pública diezmada en Chubut, y es algo atípico” y recordó que “estábamos programando y ya estaba confirmada una movilización hacia los Tribunales, porque pareciera casual pero creemos que no lo es, la citación a nuestros compañeros en el marco de una causa judicial en Rawson, donde se los acusa de una cuestión que no es real”.

Estigmatizados

En el mismo sentido, el dirigente planteó: “Entendemos que en esta línea viene trabajando el Gobierno, estigmatizando a los dirigentes y luchadores, y también pasa con los compañeros de Comodoro Rivadavia, que a su vez están juzgados; entonces, la fecha nos encuentra en esta situación compleja y no le aflojamos a la lucha, aunque la pandemia también pone su cuota y nos vemos en la necesidad de cuidarnos y guardarnos, sin poder hacer la acción que teníamos planificada en la práctica, transformándola en algo más ‘virtual’”.

“Perata se destaca”

Sobre la gestión de la ministra Perata, Pena remarcó que “ya hemos cambiado entre 6 y 7 ministros con esta gestión de gobierno y todos tienen una misma secuencia y linealidad, lo que no tienen es política educativa” y advirtió que “están para atajar penales, tratan de decir que todo está bien cuando sabemos que todo está mal, y no tienen una línea de salida; si el Gobernador no sabe qué hacer con la provincia, mucho menos va a saber el ministro de Educación respecto de qué hacer con esta última”.

El escenario “es una constante”, continuó, sumando a ello que “parecería ser una especie de ‘casting’ para ver quién puede atajar los penales sin decir absolutamente nada, y Perata se está destacando en esto; dice en los medios que se está trabajando, en algún momento dijo que estaban las condiciones para la presencialidad, cuando todos sabemos que no es así; y no por el Covid, sino por el estado de las escuelas”.

“Hay mucha hipocresía”

Por otra parte, el referente de ATECh en Esquel reconoció que “los chicos ya llevan tres años sin tener clases normalmente por el Gobierno Provincial, y ahora esto se agrava por la pandemia; así nos encuentra el Día del Maestro” y expresó que “el nivel de hipocresía es enorme, el rol de Perata ahí es mentir todo el tiempo para decir que todo está bien, por lo que repudiamos sus dichos, la desmentimos constantemente porque vive en una fantasía, y entendemos que es el rol que le pidieron que juegue: ir al Consejo Federal de Educación y decir que Chubut está bárbaro”.

“Hay silencio cómplice en la Legislatura”

En referencia a la efemérides, Pena apuntó que “tenemos la certeza de que somos la herramienta para que se lleve adelante y se garantice el derecho a la educación de nuestros estudiantes, de nuestros hijos que van a la escuela pública; no podemos claudicar ahora y nos tienen que escuchar porque hace mucho tiempo venimos discutiendo” y concluyó que “no hay otra manera, la única es esta, es la calle, la protesta, la lucha, el trabajo, y no hay otra forma que la política; tenemos que seguir insistiendo en este ámbito que es desde el cual se puede destrabar; y la Legislatura es uno de esos lugares donde hay un silencio cómplice”.