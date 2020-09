Deuda, salarios e impuestos en la agenda entre Chubut y Nación

Una comitiva de funcionarios de Chubut se reúne con Silvina Batakis, la funcionaria nacional designada para monitorear la situación económico financiera que atraviesa la provincia de Chubut. En principio hay expectativa sobre la participación del gobernador Mariano Arcioni, aunque no está confirmada.

Quienes sí anticiparon que asistirán a la cita son, el ministro de Economía, Oscar Antonena, junto a Javier y Diego Touriñán, quienes deberán exponer las medidas que se adoptarán desde el Ejecutivo de Chubut para atender la crisis.

Días pasados el gobernador Mariano Arcioni anticipaba que una de las medidas que estaban evaluando refiere al ordenamiento tributario, y que esto traería aparejado la recaudación de unos 6 mil millones de pesos, sin embargo este lunes, Marcelo Pérez Medel divulgó a través de Cadena Total que Diego Touriñán, el elegido para analizar los números, ya habría anticipado que solo lograrían alzarse con poco más de 840 millones de pesos.

La deuda

Mucho se ha dicho acerca de la renegociación la deuda a partir de la sanción de la ley que avala al Ejecutivo para avanzar en consecuencia, pero tampoco allí hay claridad, dado que todo indica que nada se hecho en tal sentido, porque los acreedores tienen entre poco y ningún interés de negociar. Después de todo, el pago de la deuda está garantizado con regalías.

En principio, Chubut presentaría un plan de reestructuración de la deuda de Chubut, pero lograr la sustentabilidad que se le exige, demanda de participación de actores externos.

Así las cosas, en las últimas horas fuentes confiables aseguraron que Arcioni y su gabinete estarían analizando frenar el pago de las cláusulas gatillo que quedan pendientes de cancelación, e incluso se habla de aumentar el aporte de los activos a la caja previsional.

Todas esas medidas juntas o por separado, no resolverían el problema de fondo, porque la deuda de Chubut es estructural, no sería extraño que apelen a un nuevo endeudamiento, una idea que está latente en las filas del gobierno de Mariano Arcioni que no logra clarificar los números finos ante Nación, que a estas alturas exige precisión para seguir bajando fondos.

Otro tema que surgió en las últimas semanas una herramienta sobre la que gestionaría el Gobierno de Chubut, es la coparticipación. Sin embargo, por estas horas el Gobierno Nacional ya anticipó que creará un fondo para atender la demanda de las provincias, hasta tanto el Congreso avance en la modificación de la ley en materia de coparticipación.

Chubut se encuentra en una encrucijada, y las soluciones no estarían surgiendo de las filas del Gobierno, incluso la reunión con Batakis requiere de la puesta en valor de un plan inicial que debería contemplar ajuste en el gasto público, y esa es una decisión política que debería tomar Arcioni, y comunicar al Gobierno Nacional, no al revés como se especula por estas horas que estaría sucediendo.