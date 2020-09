Desesperado reclamo del sector turístico de Chubut

Ante el riesgo latente por la posible pérdida de miles de empleos e inversiones, el sector turístico de Chubut se hizo sentir, este lunes, en todas las comarcas de Chubut. Más de seis meses de inactividad por la cuarentena ponen en jaque a la actividad y cuestionan la falta de medidas por parte del Gobierno para atenuar el impacto. Advierten que el súper cepo al dólar también conspira contra los viajes al exterior.

Desde que inició la cuarentena y las medidas restrictivas de circulación, el sector turístico solo está administrando egresos y ha sido una de los más golpeadas por la situación actual. En este contexto, ayer se realizaron movilizaciones en la zona cordillerana y también en la localidad de Puerto Madryn, exigiéndole al Gobierno Provincial que tome cartas en el asunto y que asista a las áreas más vulnerables ante los efectos de la pandemia.

En este contexto, El Diario dialogó con Guillermo Paats, referente del Turismo en Puerto Madryn, quien enfatizó que “lo que se está pidiendo es libertad. Queremos que nos dejen trabajar, controlando mucho la sanidad pero que realmente empiece a coordinarse los niveles del Ministerio de Salud, Ministerio de Turismo, Gobernador, Intendente. Todo tiene que estar coordinado”.

“A partir de ahí, vamos a tener libertad, sin lugar a dudas y es lo que se está pidiendo. Estamos trabajando con el intendente de Madryn (Gustavo Sastre), pero acá tienen que venir las autoridades de Provincia, que toman medidas desconociendo lo que está pasando en el sector privado. Es fácil tomar medidas cobrando un buen sueldo, pero nosotros hace seis meses que no facturamos”, apuntó Paats.

Al ser consultado sobre las medidas que podrían tomarse para paliar la crisis, remarcó que se debe “empezar a abrir, con mucho control sanitario y coordinado”.

Movilización en la cordillera

Por otra parte, Marcos Canteros, trabajador y prestador de servicios turísticos de Trevelin, mantuvo una entrevista con AzM Radio, donde sostuvo que “desde mediados de marzo estamos imposibilitados de trabajar”.

“Ya es la tercera vez que hacemos público el reclamo y hacemos partícipe al resto de la comunidad. Estamos en un período crítico, más allá de la pandemia porque todo el rubro del turismo ha sido afectado y probablemente sea el último que pueda normalizar su actividad. Eso nos tiene muy preocupados porque hay prestadores que están al borde de la quiebra”, dijo.

Además, agregó que “en comunidades pequeñas como Trevelin, que dos o tres prestadores tengan que cerrar sus puertas es una pérdida enorme. No solamente para el turismo, sino también para los trabajadores que dependen de ese emprendimiento”.

En cuanto a los reclamos específicos que están llevando a cabo, Canteros indicó que “lo que estamos pidiendo es la apertura, cuanto menos del turismo comarcal, lo que nos permita movilizarnos y transitar dentro del oeste cordillerano. En un próximo paso, la apertura del turismo a nivel provincial y también estamos pidiendo algunas exenciones y beneficios impositivos para los prestadores, como el no pago de Ingresos Brutos”.

Por último, indicó que “estamos muy preocupados por los últimos impuestos al turismo y a toda la compra de moneda extranjera, que repercute directamente en la venta de los paquetes turísticos al exterior. Esto también nos perjudica porque es un monto que se aplica directamente a los pasajeros y a nuestros vecinos que quieren programar algún tipo de viaje”.

Dos millones de empleos en riesgo

En Comodoro Rivadavia también se movilizaron los referentes de las Agencias de Viajes y Turismo, Guillermo Schneider representante del sector, advirtió que “el panorama es desolador porque no comienza la actividad, a pesar de las necesidades que tienen las empresas para volar, además están los nuevos impuestos que se empezaron a aplicar para quienes compren boletos si quieren salir al exterior”.

“Todas las indefiniciones de los gobiernos, hacen que este sector que le da trabajo a más de 2 millones de personas, piden que los Estados tomen una determinación”, sostuvo Schneider y recordó que desde el sector se vienen desarrollando acciones tendientes a consolidar protocolo para la reactivación del turismo.

En este sentido, Schneider afirmó que se ha “demostrado que los contagios no vienen de la actividad turística porque somos los que más nos protegemos”.

Ante la requisitoria periodística de Canal 9 de Comodoro Rivadavia, María Luján Arce, referente de las Agencias de Viajes, también se refirió a las expectativas que se habían generado conforme se anticipaba la restitución de los vuelos en el mes de septiembre, “por supuesto que no esperábamos trabajar con el pleno de pasajeros, pero si comenzar a mover la actividad”, indicó Arce.