Desde el viernes se implementan los testeos rápidos en Comodoro

En una conferencia de prensa que se llevó adelante este miércoles en el Centro Cultural, el intendente Juan Pablo Luque, junto a funcionarios nacionales y provinciales, anunciaron el inicio del Plan Detectar Federal en Comodoro Rivadavia, que acelerará el proceso de detección de COVID-19 mediante la implementación de testeos rápidos.

De la actividad participaron, junto al jefe comunal, el viceintendente Othar Macharashvili; el secretario de Salud, Carlos Catalá; el secretario de Calidad en Salud de la Nación, Arnaldo Medina; su par de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba; el ministro de Salud de la Provincia, Fabián Puratich; la titular del Área Programática Sur, Myriam Monasterolo; y el intendente de Rada Tilly, Luis Juncos.

En ese contexto, Arnaldo Medina manifestó que “arribamos a Comodoro Rivadavia por solicitud del presidente Alberto Fernández y del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, a un día del lanzamiento a nivel nacional del Plan Detectar Federal. Esta ciudad es una de las primeras a las que acude el gobierno, reconociendo la particular situación epidemiológica que se está viviendo en esta localidad”.

Asimismo, el secretario nacional valoró la inversión del municipio en materia sanitaria, reconociendo que la gestión municipal compró insumos, equipamiento y realizó obras para atender la pandemia en los hospitales provinciales.

No reemplaza los PCR

Sobre el programa Detectar, Medina expuso que “este programa se lanzará el viernes con el primer operativo, pero se irá multiplicando por toda la ciudad, contando con una nueva tecnología, como los tests antígenos, que permitirán abordar más rápidamente el diagnostico. Esto no reemplazará a los PCR, pero agilizará el trabajo territorial obteniendo resultados en 20 minutos, lo que hará más efectivos los aislamientos”.

“Además, sumaremos gente al trabajo preventivo y asistencial, reforzando los equipos de salud, tanto en terapia intensiva, como intermedia y áreas de emergencia. El recurso humano es el principal límite, por eso desde el Ministerio de Salud se acompañará con profesionales itinerantes, ya sea para ampliación de camas, para reemplazar infectados o para que descansen aquellos que empiezan a agotarse”, indicó el funcionario nacional.

En ese sentido, sostuvo que “vamos a intensificar la tarea territorial durante los próximos 14 días, con el objetivo de controlar la curva de contagios. Comodoro Rivadavia atraviesa la misma situación que se viene desarrollando en diversos puntos del país, a diferencia del AMBA que ahora está en un momento de meseta y descenso de casos. En el interior del país las soluciones no son las mismas que en un gran conglomerado, sino que cada lugar tiene sus particularidades y es lo que debemos analizar ante cada acción”.

Recudir los contagios

Del mismo modo, afirmó que “estamos en una etapa de la pandemia en la que es importante reconocer todo el terreno ganado, como las actividades productivas que se están desarrollando bajo protocolo y sin afectar la circulación. Debemos insistir en las medidas de prevención para no volver atrás y no colapsar el sistema de salud, porque si no se reduce la velocidad de contagios, no hay recurso asistencial que alcance. Estamos en una transición hasta encontrar la solución definitiva, que será la vacuna, con la posibilidad de contar con ella en el segundo trimestre de 2021; mientras debemos aprender a convivir con el virus, tomando los recaudos necesarios”.

“Será una tarea ardua, pero desde el gobierno nacional tenemos el compromiso de no dejar solas a las provincias ni a los municipios, trabajando todos unidos contra la pandemia, por lo que continuaremos acompañando en lo que sea necesario”, recalcó.

Finalmente, Medina puso en valor “el trabajo de todo el equipo de salud en Chubut, gente que, lidiando con muchas dificultades, está poniendo todo para hacer frente a esta situación. Ellos son los verdaderos héroes y, junto con los pacientes, nos muestran la realidad más cruda de la pandemia, como lo fue la pérdida de un compañero de tareas”.



Refuerzo en controles

Por su parte, el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, señaló que “observamos que la situación está cada vez más crítica y vamos a trabajar para enderezar y ajustar todo lo relacionado a distintas acciones de prevención y controles en territorio, articulando las fuerzas federales con las locales, poniéndonos al servicio ante cada necesidad que se suscite”.

En esa línea, Villalba afirmó que “vamos a concretar un encuentro con los jefes de cada fuerza de seguridad nacional para plantear algunas solicitudes del intendente Luque, de las autoridades provinciales y de los miembros del Comité de Emergencia. Se viene trabajando fuerte en las rutas nacionales y en los accesos a las ciudades, pero estamos comprometidos en reforzar el acompañamiento”.