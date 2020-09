Deportivo Madryn espera regresar a las prácticas

Anoche, al cierre de esta edición, se realizaba la reunion de dirigentes del Torneo Federal A para tratar, entre otros temas, la fecha de reinicio de los entrenamientos, luego de la autorización brindada por AFA.

El Diario Web habló con el capitán del Deportivo Madryn, Fabricio Elgorriaga, para conocer el presente del plantel “Aurinegro” que está a la espera de volver a las prácticas y de comenzar a competir.

El análisis del capitán “Aurinegro”

“Se hizo muy largo todo. Ahora estamos esperando que se confirme la fecha para volver a entrenar”, contó a El Diario Web, el futbolista Fabricio Elgorriaga, el capitán del Club Social y Deportivo Madryn, representante chubutense en el Torneo Federal A.

Anoche, al cierre de esta edición, los dirigentes de los clubes de la categoría se reunían de manera virtual para tratar entre otros temas, el cuándo retomar los entrenamientos. Consultado al respecto, Elgorriaga afirmó “todavía no sabemos nada, esperando que se decide”, considerando a la vez que “como se hizo tan largo, se fue dejando las charlas con amigos de otros clubes porque ya no se sabe que va a pasar. La mayoría piensa que no se va a seguir, que este año nos vamos a quedar sin futbol”.

Para esta Temporada 2019/2020 el Deportivo Madryn se armó de manera ambiciosa, para ir en búsqueda del ascenso, incluso venía haciendo una gran actuación. Sobre esta situación que puso un stop al buen momento del equipo, el defensor expresó que “el sentimiento es amargo porque todo esto nos toma de sorpresa. En marzo, cuando paramos, nosotros veníamos en levantada, habíamos ganado en la Copa Argentina, anímicamente veníamos muy bien, veníamos haciendo las cosas en el Torneo, logrando resultado importantes, mejorando en lo futbolístico… Pero lamentablemente con todo lo que pasó, si se llega a comenzar, se comenzará de cero”.

Entrenos en casa y en gimnasio

Elgorriaga, contó además como vienen cumpliendo con sus entrenamientos al decir que “se armó grupo de whatsapp y el PF nos enviaba a través de allí la rutina para que cada uno la hiciera en su casa. Después se habilitó salir a correr, los gimnasios, y ahí el PF nos mandó trabajos para hacerlos individualmente y así ir manteniéndose”.

Sin embargo, el futbolista destacó que se perdió el trabajo con balón: “lo importante, el trabajo con pelota y todo eso, se va perdiendo. Ahí es donde va a costar un poco más. Uno físicamente se puede mantener, pero la realidad es que nosotros necesitamos de la pelota, el día a día, el contacto, entrenar con otro compañero. Se necesita trabajar con la pelota”.

Más al respecto, agregó que “la última vez que nosotros trabajamos con pelota fue en marzo. Y con el paso del tiempo, vas perdiendo la distancia, el control. Costará unos quince días volver a agarra todo eso. Pero se lleva mucho tiempo parado. No es lo mismo salir acorrer o hacer intermitentes a trabajar con pelota, cambios de dirección, freno, arranque, todo eso se ha periodo”.

El futbolista, destacó que al volver a entrenarse, habrá que hacerse lentamente y a conciencia, sabiendo que pueden ocurrir lesiones: “al volver será raro, porque habrá muchas ganas. Pero también hay que saber que hay que ir de a poco. No podes hacer cosas enseguida porque se pueden dar lesiones. Son casi siete meses sin trabajar específicamente con fútbol y espacios reducidos”.

En cuanto a la motivación, el capitán del “Depo” indicó que “la verdad es que se pierde un poco la motivación. Más que nada porque no sabés que va a pasar. Si se continúa el Torneo, si no, si se queda como está. Si darán ascendidos a algún equipo. Eso juega en la cabeza” pero valorando que “cuando comencemos a entrenar renovaremos la ilusión, vuelve la ilusión dentro de uno, y las ganas van a estar siempre. Ahora uno trata de asimilarlo y estar tranquilo. Pero al principio era incertidumbre”.

En cuanto a su carrera

El jugador del “Depo”, que lleva unos 14 años defendiendo los colores “Aurinegros”, también piensa en la continuidad de su carrera, al decir que “uno tiene que ir pensando en muchas cosas porque no se sabe que va a pasar con esto. Uno ya está grande en lo deportivo y tiene que ir pensando en el futuro. Obviamente que las ganas siempre están, pero también hay una familia. Uno va analizando todo. Hoy veremos que pasará y después se verá que sucederá en el futuro, ver el rumbo que siguen las cosas”.

En la reunión

Según el sitio web Ascenso del Interior, en la reunión que al cierre de esta edición mantenían los dirigentes del Federal A, sería casi una confirmación que el 5 de octubre se reiniciarían los entrenamientos.

Asimismo, en cuanto a reinicio de competencia, trascendió la fecha de noviembre, día 15 o 22; en tanto que sobre formato del certamen, se programaría reunión para su definición el 14 de octubre.

De la reunión, además de los dirigentes de los clubes de la categoría, con Gustavo Sastre como presidente del Deportivo Madryn presente, también formó parte Javier Treuque, secretario del Consejo Federal y Marcelo Moure, Gerente General del Consejo Federal.