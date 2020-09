Denuncian por hostigamiento y maltrato a policías de Rada Tilly

Personal policial de la Comisaría de Rada Tilly fueron denunciados por la abogada, Cynthia Tamara Castro, por hostigamiento, maltrato y violencia, al tiempo que acusa al oficial a cargo de la dependencia de incumplimiento de sus deberes.

Según consta en la denuncia presentada ante la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, la abogada afirma que todo comenzó con el llamado de una clienta que acusó a su expareja de ingresar de modo violento a su domicilio, quien cuestionó la intervención policial, por entender que “parecía que la policía estaba de parte de su ex ya que no lo sacaron (del domicilio), ni se lo llevaron detenido, sino que su ex les impuso hasta un plazo para irse, luego que lo invitaran a retirarse”, relata la abogada que le habría manifestado su representada.

Castro afirma que cuando acompañó a la mujer para radicar la denuncia en la Comisaría, se produjo una situación violenta, donde el oficial a cargo de apellido Morales, se negó a tomar la denuncia y ante la insistencia de la abogada, Morales “se acerca hasta mi persona, parándose frete a mí, a una distancia intimidante, no más de 40 cm de mi humanidad, me gritó a todo lo que daba su voz”, dijo la abogada afirmando que le dijo “…retírese de acá nadie le va a tomar la denuncia, Ud. Es la que no sabe nada…”.

La abogada relató un intercambio de palabras con el oficial a cargo de la Comisaría. Cynthia Castro es una de las abogadas que presentó una denuncia contra el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.