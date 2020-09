Denuncian otra vez a Kevin Spacey por el abuso sexual de dos menores

El multigalardonado actor estadounidense Kevin Spacey fue acusado formalmente por dos hombres que denuncian haber sido agredidos sexualmente por él en la década de los 80, cuando tenían apenas 14 años.

Según informó el medio especializado Variety en un artículo replicado por la agencia de noticias DPA, uno de los demandantes es el actor Anthony Rapp, quien había sido el primero en presentar acusaciones contra Spacey en octubre de 2017 y que sería el disparador de múltiples denuncias de hombres que reportaban haber sido objeto del abuso o del comportamiento inapropiado del doble ganador del Oscar.

Rapp denunció que Spacey lo invitó a una fiesta en su departamento en 1986, cuando ambos participaban de una obra en Broadway. Durante la fiesta, el actor de «Belleza americana» y «Los sospechosos de siempre», por entonces de 27 años, lo llevó a una cama y se recostó sobre él, aunque Rapp pudo escapar hacia un baño y luego salir de la casa.

Rapp, hoy de 48 años, había acusado a Spacey públicamente pero no había podido hacerlo a través de la Justicia hasta ahora, cuando se vio beneficiado por una nueva ley de Nueva York que permite a las víctimas de abuso sexual infantil demandar aun cuando hayan transcurrido muchos años.

El segundo demandante, un hombre identificado en la prensa norteamericana como C.D., afirmó en los tribunales que conoció a Spacey en 1981, cuando tenía 12 años y era estudiante de la clase de actuación que impartía el artista. De acuerdo con su denuncia, a sus 14 años Spacey lo invitó a su departamento y tuvieron el primero de varios encuentros sexuales.

La demanda afirma que tanto Rapp como C.D. sufrieron daños psicológicos debido al abuso por parte del actor.

La figura de «House of Cards» ha enfrentado varias denuncias relacionadas con delitos sexuales, entre las que destacan dos procesos judiciales en Nantucket (Massachusetts) y Los Ángeles, aunque hasta el momento no ha sido condenado por ninguno.

El caso de Nantucket se paralizó después de que el demandante invocara su derecho a no testificar en los procedimientos previos al juicio. El caso de Los Ángeles, en el que fue acusado de agredir sexualmente a un masajista, fue desestimado después de que la supuesta víctima muriera por causas naturales. (Fuente: Ámbito)