Denuncian al dueño de Cholila Online por abuso sexual y violencia de género

“Mientras vos seas mi esposa no te podés negar”, expone una parte de la denuncia que realizó la ex pareja del propietario de la web de noticias Cholila Online, donde explica que fue golpeada y obligada en reiteradas oportunidades a mantener relaciones sexuales

Este domingo se dio a conocer la denuncia de la ex pareja de Darío F. que, en un detallado y macabro relato, expuso aberrantes situaciones de violencia de género y abuso sexual. Se trata del propietario del medio web Cholila Online, quien además ya carga una larga lista de denuncias por extorsión. El caso está a cargo del fiscal Heiber y la denuncia fue confirmada por el Comisario Paulino Gómez quien la describió como de «contenido aberrante, horroroso».

Desde este medio se pudo acceder a la denuncia y verificar el macabro relato de la víctima que fue violada en reiteradas oportunidades hasta que se dio a la fuga. Allí expresa: “Luego me voy a la casa, ingreso al baño para ducharme y de repente aparece Darío, se mete con ropa y todo y me fuerza a tener relaciones sexuales, mientras me penetra vía vaginal me dice… ‘MIENTRAS VOS SEAS MI ESPOSA NO TE PODES NEGAR. YO TENGO LA AUTORIDAD SOBRE VOS’, mientras yo lloraba él me forzaba’”.

Más adelante, detalla: “… Me despierta gritando, se da cuenta que yo le había transferido plata a mi padre… ahí mientras yo le estaba dando el pecho a mi hijo, recibo una piña de Darío en la cara, zona izquierda, cerca del ojo y mejilla, luego de eso siento como un cosquilleo que me recorre toda la cara”. Además, agrega que “en uno de esos gritos, me amenaza diciendo ‘te voy a llevar a playa y te voy a matar’”.

Por último, la víctima detalla: “Corría riesgo mi integridad psicofísica, luego de sufrir por mucho tiempo violencia psicológica, verbal y física de parte de mi marido”.

Prohibición de acercamiento

En este marco, el Comisario Gómez confirmó que la Fiscalía elevó la notificación de prohibición de acercamiento al acusado quien ya fue notificado. Se esperan novedades sobre su detención en las próximas horas.

“Es una denuncia muy dura, la verdad que el contenido es aberrante, horroroso. Es una persona que fue víctima de abuso sexual agravado con acceso carnal en su domicilio”, precisó el comisario en una entrevista con Canal 12, en la que indicó que, según la acusación presentada por la mujer, “la estuvo atormentando y amedrentando en todo momento. La persona involucrada es una persona muy conocida por los medios y es un hecho muy aberrante”.

Antecedentes de violencia

Vale recordar que este no es el primer antecedente que evidencia un perfil violento, ya que semanas atrás, en plena cuarentena, el titular de Cholila Online había sido denunciado por violentar a efectivos de la Policía del Chubut. Puntualmente, se trató de un cruce con miembros de la fuerza de seguridad por circular sin autorización, cuando las medidas de prohibición de transitar eran sumamente estrictas.

Las repercusiones por el hecho denunciado este domingo no tardaron en llegar, desde el colectivo feminista Puerta Violeta, expresaron su “más enérgico repudio” contra Darío F., quien fue denunciado por su ex pareja por violencia de género y abuso sexual.