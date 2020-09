De diputado a ñoqui

Indignación provocó este viernes cuando se confirmó que el diputado mandato cumplido, David González, reconoció que cobra sueldo sin trabajar. Se trata del cargo de Defensor de los Derechos de los Adultos Mayores, en el que González asumió en diciembre, pero aún no está en funciones, y al ser cuestionado por su accionar, decidió culpar al Vicegobernador afirmando que no le ha asignado una oficina y asesores en Legislatura, al tiempo que adujo que no puede cumplir su rol mediante teletrabajo. Lo delicado del asunto es que mientras espera, percibe un sueldo sin trabajar.