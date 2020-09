David González dijo que no renunciará

El Defensor de la Tercera Edad, David González, dijo que desde el 2008 está la ley para ocupar ese cargo y nunca nadie lo reclamó y sostuvo que la próxima semana se presentará espontáneamente ante el Fiscal General Héctor Iturrioz. “No voy a esperar que me llame, voy a llevar la documentación de mi designación y relatar que fui varias veces a la legislatura donde hice pasillo”, indicó.

Sostuvo que le dejó al propio Ricardo Sastre su designación para que haga cumplir la ley incluso con el nombre de dos asistentes, un cargo de un administrativo y un abogado “me pidió tiempo para buscar un espacio dentro de la Legislatura y le dije que tenía mucho trabajo por hacer, pero la pandemia nos mandó a todos a la casa”.

El sindicalista indicó que solicitó el permiso para viajar desde su ciudad Comodoro Rivadavia para estar en Rawson “pensando que todo estaba solucionado y no fue así, viaje otra vez y me prohibieron el ingreso a la Cámara. Hable nuevamente con Sastre que me dijo que estaba el espacio físico y en ese momento salió un grupo de jubilados públicos con mucho enojo por no cobrar sus haberes”.

González dijo que durante once años nadie presentó ni reclamó nada, “trato de no mezclar mucho la cuestión política porque el ánimo de la gente no es el mejor, hubo una desidia porque la oficina del Defensor del Adulto mayor debió estar preparada, hubo una desidia y tengo que estar pagando las consecuencias”.

Asimismo, sostuvo que no tiene nada que esconder y por eso se presentará ante la justicia, “aquí parece que el que no está haciendo nada soy yo, pero hay otras responsabilidades”.

Considera que antes de renunciar esperará que dictamine la justicia, “ellos decidirán lo que tengo que hacer cuando debieron decidir otros que no están en el ámbito judicial”.

Agregó que el vicegobernador debió nombrar a sus dos asistentes y que la cuestión no termina en los jubilados públicos sino que hay geriátricos con mala atención y que se deben atender también”.