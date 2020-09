Cushamen aún aguarda la asistencia comprometida por Provincia

El jefe comunal de Cushamen, Ricardo Millahuala, analizó el estado de la región tras el temporal que se vivió el último invierno y planteó que el problema que se avecina es la plaga de la tucura. Según indicó en diálogo con AzM Radio, no han recibido los fondos del Estado Provincial, comprometidos. Además, se refirió a la falta de pago de los haberes desde hace tres meses, situación que también afecta a todos los trabajadores comunales.

Vuelve la plaga de tucura

Millahuala sostuvo que “ya se secaron todos los caminos, pero estamos todavía con reparto de forrajes para los productores con una camioneta de Corfo de Esquel, estamos más tranquilos aunque no tanto porque tenemos el tema de la tucura” y puntualizó que “esta semana que viene seguramente tendremos que salir porque ha venido SENASA y el INTA para capacitar más chicos de distintos parajes para que puedan salir a tratar el tema de la tucura”.

Sin fondos

Sobre dicha capacitación, el jefe comunal señaló que “se explica de qué manera actuar con los remedios, se está esperando porque no han bajado fondos para comprar lo que se necesita en estos momentos, ya que se estaban pidiendo 30 mochilas, los remedios y combustible para salir a recorrer los campos; es todo un tema, pero estamos viendo qué posibilidades de que nos contesten hay, y que nos digan si hay fondos, también para la vestimenta de goma de los muchachos, antiparras y demás”.

Sin respuesta

La respuesta que no llega “es de Provincia”, continuó Millahuala, sumando a ello que “se hizo una nota, acá armamos un comité en marzo y estamos pidiendo que bajen fondos para que, cuando apareciera la tucura, tuviéramos las herramientas; supuestamente el otro día bajó una plata, que nos dijeron que eran $13.000.000, pero esos fondos se bajan a través de los productores, y el productor tiene que comprar lo que hace falta para su campo; no sabemos cómo van a terminar de arreglar todo esto”.

Sin fondos locales

La situación “es muy compleja, pero ojalá que bajen fondos y podamos comprar las herramientas y el combustible, porque si no tenemos este último se nos hace difícil recorrer los campos”, consignó el Intendente, recordando que “el año pasado fue de terror la plaga de tucura”.

Actualmente, el Municipio “no tiene fondos, no han bajado nada de plata de Provincia, hace tres meses que no cobramos; pero vamos a seguir insistiendo a ver qué pasa”, añadió.

40 personas sin cobrar su salario

La falta de pago de salarios hizo que los empleados “pidieran hacer paro, ya que muchos nos cuentan que tienen que pagar alquiler, que tienen a los hijos estudiando y demás”, señaló Millahuala, precisando que “en personal de planta acá hay unas 20 personas, después tenemos contratados, becados y demás; son aproximadamente 40 en total en la comuna”.

Sin presencia oficial tras el temporal

Consultado sobre la presencia de funcionarios provinciales en Cushamen luego del temporal de invierno, el jefe municipal admitió que “desde entonces no ha bajado nadie más, aunque nos estamos comunicando, siempre estoy llamando para ver qué pasa y por qué no hay ayuda; lo que ahora nos pasa es que, de tanta nevada, se están cayendo los ranchos de algunos productores, porque son de adobe y con la humedad del invierno varios ya se han caído; el jueves me dijeron que iban a enviar una delegación para que registrara la cantidad de viviendas que se ha caído, ojalá tengamos posibilidad de hacer algo”.

“Con el Gobernador no he hablado, pero sí con el Ministerio de la Familia, ellos supuestamente se lo harán saber, y seguramente haré una nota para que se la hagan llegar y se entere él también”, concluyó.