Cuatro nuevos casos de COVID-19 en Boca Juniors

El pasado sábado, Boca Juniors realizó nuevos testeos y se dieron más casos positivos de COVID-19 positivos, entre ellos cuatro futbolistas más.

De esta forma, pasan a ser 22 los confirmados en “la burbuja” que se desarrolla en Ezeiza. Sin embargo, estiman que para el debut en Libertadores el 17 de septiembre ante Libertad de Paraguay, se podrá contar con 18 de los futbolistas afectados.

Boca con más casos de COVID en su plantilla

En Boca Juniors, ya se han acumulado 22 los casos positivos de COVID-19 entre los futbolistas que integran “la burbuja” sanitaria que se cumple en Ezeiza.

Asimismo, se suman a los diez casos registrados entre miembros del staff que integra la burbuja sanitaria, entre cuerpo técnico y cuerpo médico; por lo que estiran la cifra total a 32 positivos en el aislamiento “xeneize”.

En esta oportunidad, Boca decidió no comunicar los positivos en los test realizados el sábado porque quieren esperar los tiempos iniciales para el diagnóstico que son 10 días. Además de preservar la identidad de los protagonistas. En tanto, el día miércoles les realizarán PCR, estudios cardiológicos, etc.

Son 4 los nuevos casos de jugadores de Boca con Covid19.

Vale destacar que los testeos se realizaron con otro laboratorio (la modificación del mismo fue porque creen que el brote de contagios se dio por falsos “negativos”).

Los 4 serán los únicos que se pierden el partido del 17; mientras que los 18 restantes, son 22 los jugadores con coronavirus, tendrán el alta médica de la CONMEBOL y podrán jugar el 17 de septiembre ante Libertad por la Copa Libertadores en la fecha 3 del grupo H.

Esa es la buena noticia para Miguel Russo, que podrá contar con muchos titulares para ese duelo.

Otro dato importante a destacar, es que se decidió cerrar el “corredor sanitario” que había sido habilitado por el Ministerio de Salud el pasado viernes, para que los futbolistas pudieran cumplir con sus entrenamientos. Por esto, se volvió para atrás esa decisión y no cumplirán con las prácticas.