¿Cuánto duran los anticuerpos contra el Covid-19?

Una investigación realizada sobre un total de 30.000 personas en Islandia arrojó como resultado que la inmunidad dura, como mínimo, cuatro meses. El trabajo, llevado a cabo por el laboratorio deCODE de Reikiavik, una filial de la biotecnológica Amgen, siguió a los pacientes durante cuatro meses en lugar de otros estudios que habían hecho lo propio durante un lapso de 28 días.

El estudio indicó que, entre uno y dos meses después de la infección, el cuerpo produce una segunda serie de anticuerpos que podrían brindar una protección más duradera. En la presentación del artículo publicado en The New England Journal of Medicine (NEJM), “El poder de la vigilancia basada en los anticuerpos”, Galit Alter y Robert Seder explicaron que “las infecciones y las vacunas generan dos olas de anticuerpos» y que «la primera ola se debe a células de plasma de poca duración, destinadas a poblar la circulación del sistema, que mengua rápidamente una vez superada la infección aguda».

“La segunda ola», continuaron, «se genera a partir de una cantidad menor de células de plasma de mayor duración, que brindan una inmunidad perdurable”.