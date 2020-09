Cristian Toro vive su tercera temporada en el Sevilla femenino

El entrenador madrynense Cristian Toro, continua con su carrera como DT en el futbol femenino español, precisamente en el Sevilla.

Tras más de 6 años en el Valencia, ahora se desempeña en el equipo femenino “blanquirrojo” , proponiéndose interesantes objetivos para la Liga Iberdrola que, si bien aún no tiene fecha de inicio, tiene a los conjuntos en plena pretemporada.

Al mando de las “sevillistas”

En España, el entrenador Cristian Toro, es el madrynense que fue a por sus sueños en el futbol y de pronto, se encontró dirigiendo en el femenino, en una de las ligas más desarrolladas del mundo en esta disciplina, la Iberdrola.

Vía Zoom, El Diario hablo con el coach portuario que por estos días, cumple con su tercera Temporada a cargo del primer equipo del Sevilla, uno de los conjuntos animadores de la competencia.

En pleno trabajo de pretemporada de cara al Torneo que se viene, Toro contó a El Diario que “estamos, de a poco, adaptándonos a esta situación y en medio de la pretemporada, con la expectativa de que empiece la Liga lo antes posible”.

España, es uno de los países más afectados en su momento por la pandemia COVID-19, que afectó alarmante la disputa del pasado certamen y que hoy en día, sigue teniendo injerencia en la cotidianeidad en la sociedad: “es una situación complicada porque debemos hacernos PCR entre determinados periodos de tiempos, estar dispuestos a situaciones de cambio de un día para el otro. Es una situación complicada pero sobre todo para no planificar demasiado, tener flexibilidad para cambiar lo planificado. Siempre hay factores externos”, sumó el entrenador.

En momento de suspenderse la pasara Temporada ante el avance de la pandemia, Toro comentó que “iban 20 jornadas y la Copa”, pero que durante el confinamiento, el club sevillista volvió a confiar en sus servicios: “pude renovar por un año más. Estoy muy contento en la ciudad y en el club. Espero que sea una buena Temporada”.

En cuanto al armado de su equipo para la Temporada venidera, explico que “hubo varias jugadoras que pasaron a otros clubes y otras que creíamos que era el final del ciclo. Hubo recambio, tenemos 7 incorporaciones y subí a varias jugadoras de la filial. Era renovar algunas posiciones estoy contento con la plantilla armada para esta Temporada”.

Recordando su llegada a España

Toro, le contó a El Diario como se dio su llegada al fútbol en España: “tenía ganas de vivir la experiencia en España, donde estaba viviendo mi hermano. Estuve varios años de entrenador en gimnasio, como lo que hacía en Puerto Madryn y siempre tenía ganas de hacer lo que me gusta que es el futbol. Hice los 3 años de curso de entrenador y de casualidad llegue al Valencia Femenino, donde estuve 6 Temporadas y media. Después un año y medio parado que estuve en Madryn y otros países. Y en diciembre de 2018 me salió la posibilidad de Sevilla y acá estoy”.

En sus inicios como coach de futbol, Cristian aseguró que “en los inicios de no me veía como entrenador de futbol femenino, pero después terminé encantando por eso” destacó. “Cuando me llegó la oportunidad, al principio dudaba. Pero después he disfrutado muchísimo todos estos años. Estando en primera División tenés posibilidad de clasificar a una Champions, es más profesional, partidos televisados en su mayoría, muchas veces jugás en el Estadio del equipo masculino. La verdad que muy contento de pertenecer a esta categoría y estar en el Femenino”.

El presente del Femenino en Argentina

Consultado por cómo analiza el fútbol femenino en la Argentina, Cristian Toro aseguró que “Argentina está dando muchos pasos adelante”, destacando a la vez que “tiene que ver con el crecimiento del deporte femenino y del futbol femenino. En Europa, en muchos países es muy grande. En América, cuando estuve en la Copa América de Chile 2018, la verdad es que había mucha gente con expectativas altas, se disfrutó mucho. Vi el Mundial de Francia 2019 y se vivió como una fiesta, mucha gente. Todo tiene que ver con un crecimiento. En Argentina, con la profesionalización que se hizo hace algunos años, el buen papel que hizo la Selección en el Mundial, compitiendo muy bien como lo que vi ante Inglaterra y Escocia, la verdad que lo hizo bien.”.

“El crecimiento tiene que ver con que se vayan dando los resultados, con la presencia de publicidad y sponsors, televisiones que televisen, a medida que se vaya haciendo profesional esto, mejores entrenamientos tendrán las jugadoras y mejor espectáculo van a brindar y así sucesivamente”, valoró el DT del Sevilla femenino de España.

Objetivos

Acerca de sus metas en el Sevilla, Toro contó que “el proyecto que viví en Valencia fue muy bonito, de crecimiento cada año, terminamos con posibilidad de entrar a Champions”, aseverando que eso buscará en el Sevilla “el deseo que me trajo a Sevilla es empezar un proyecto de crecimiento, de hacer un club que como infraestructura es muy grande, ambicioso”.

“Cuando llegamos acá estábamos últimos y en descenso. En un año uno va a pelear la Champions, pero también puede sentar bases para que el crecimiento tenga sostenibilidad y pueda mantenerse en el tiempo. La idea es sentar bases, crecer, buscar hacer un equipo lo más grande posible”, destacó.

Crecimiento de la Escuelita

Al respecto de la presencia de escuelas de formación infantil y juvenil del femenino en Sevilla, Toro contó que “nosotros tenemos cinco equipos, el alevín, infantil, juvenil, filiar y primer equipo. Esa sería la cantera. La filial subió a Segunda división, compiten a mejor nivel y después hay clubes digamos de barrio, que tienen sus categorías de futbol femenino y compiten y hay otros clubes que tiene estructura de inferiores mas grandes con hasta 11, de infantiles, menores, cadetes, juveniles… Hay escuelas que son solo de femenino, otras de mixto, de ahí compiten., les sirve para su crecimiento”.

Toro, destacó que la clave, está en darle lo mejor a la rama femenina para obtener su crecimiento: “cada uno dentro de sus posibilidades puede hacer lo mejor posible. Si uno quiere darle su lugar al equipo femenino, puede darle un buen campo, un buen lugar, buenos balones, darle lo mejor. Ahí está todo, hay equipos humildes que hacen mucho. Está en darle lo mejor que pueden darle al equipo porque es la presentación del club”.

Por último, Cristian dejó un mensaje y saludos para sus familiares y amigos madrynenses “saludos a todos los amigos de Puerto Madryn, de JJ Moreno que estuve con ellos y disfruté mucho, y saludos a la familia y los amigos. Que ojala pronto volvamos a la mejor normalidad posible en esta situación y que podamos seguir haciendo lo que nos gusta”.