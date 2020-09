Crisis sanitaria: por falta de insumos cambian criterios epidemiológicos

El Ministerio de Salud de Chubut resolvió modificar los criterios epidemiológicos para considerar un caso positivo de coronavirus ante la falta de insumos para realizar los testeos. Hay 750 hisopados sin procesar en Comodoro Rivadavia por no contarse con reactivos. Falleció un médico de 55 años en Rada Tilly y no pueden confirmar que sea de Covid por el mismo motivo, pero era considerado caso sospechoso. Desde ahora toda persona con pérdida de olfato y gusto se considerará positivo sin necesidad de hisopado.

La titular del Área Programática Sur, Myriam Monasterolo, en aislamiento desde la semana pasada por ser contacto estrecho de un caso positivo, detalló que «desde el viernes tuvimos dificultades con los insumos, no sólo reactivos sino también algunos consumibles, que se usan para los procesos de elaboración del resultado de trabajo con la muestra. Estos elementos están limitados en el país y nos ha costado mucho conseguir proveedores que los tengan en existencia». En ese marco, y tras una reunión con Nación, desde la Provincia se informó a todas las Áreas Programáticas que «todas las personas con pérdida de olfato y gusto se considerarán casos positivos de coronavirus, sin necesidad de hisopado», mencionó.

«Además, quienes son convivientes o contactos estrechos de una persona confirmada como positiva, teniendo dos o más síntomas compatibles con el criterio definido para covid se los evaluará virtualmente y se definirá si correspondiera el caso positivo y a partir de allí se hará el estudio de foco con esa persona y sus contactos estrechos. Con esta nueva mirada, se hisopará a quienes no tenga ningún nexo epidemiológico con positivos o contactos estrechos laboral o familiar donde haya un grupo de personas positivas junto con quienes trabajan en instituciones cerradas como hogares de ancianos, el equipo de salud y embarazadas o quienes se encuentren internadas».

Murió un médico en Rada Tilly

En tanto, se conoció ayer el deceso del doctor Dennis Ernesto Rueda Navarro de 55 años de edad que se desempeñaba en Rada Tilly. Había nacido en Perú y desde hace varios años estaba radicado en la zona. Desde el Área Programática Sur destacaron que «era un gran compañero, amigable, y quedará en el corazón de cada uno de nosotros».

Rueda Navarro tenía antecedentes respiratorios y en los últimos días se agravó su patología. Se lo consideró caso sospechoso de Covid y se aguarda el resultado de su PCR que fue a procesarse al IACA, en Bahía Blanca.

El estudio se envió fuera de la ciudad porque no hay reactivos para realizar las PCR en el laboratorio del Hospital Regional y se aguarda para las próximas horas el resultado del estudio.

Rueda Navarro estaba con licencia especial desde que comenzó la pandemia debido al asma, que es una enfermedad crónica y lo convertía en una persona de riesgo ante la Covid 19. El médico estaba internado en terapia intensiva desde el domingo y con asistencia respiratoria.

750 hisopados sin procesar

La delicada situación fue reconocida por la directora del Área Programática Sur, Miryám Monasterolo, quien destacó que el faltante de reactivos comenzó el viernes, tanto de hisopados como de consumibles. «Estos elementos están agotados en el país y nos ha costado conseguir proveedores que tengan en existencia. Hemos solicitado a varios proveedores nacionales y a pesar de haber emitido las órdenes de compra no tenían en existencia para entregarnos», expresó Monasterolo.

La funcionaria –que se halla en aislamiento por ser contacto estrecho de un caso positivo- difundió un audio en el que aclara que «hemos conseguido un proveedor de Río Gallegos que estaría entregando la mercadería mañana».

Agregó que «hasta la semana pasada contábamos con el apoyo del laboratorio de Caleta Olivia y del Hospital de Esquel y a partir del viernes Caleta Olivia nos informó que no podrán acompañarnos en los procesos porque se requería su tarea en los Hospital de Río Gallegos y El Calafate».

Giran muestras a Bahía Blanca

Por otro lado, señaló que «hemos acordado con los laboratorios privados, con las clínicas y obras sociales, las muestras de las que tienen obras sociales a través de los laboratorios a un laboratorio de mayor complejidad que suele atender y dar respuesta en algunos análisis que no se realizan en la zona. Es un laboratorio de Bahía Blanca que tres días a la semana retira muestras de los laboratorios».

Luego agregó que «ya están retirando los hisopados y estimamos que en 24 o 48 horas van a estar los resultados de las muestras que se mandaron».