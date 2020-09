Crisis en Chubut: Exigen a los diputados que tomen posición ante el conflicto

Ante el masivo reclamo de los trabajadores estatales en toda la provincia, dirigentes de diversos gremios se movilizaron en la capital provincial para exigir a los diputados que tomen posición en torno al creciente conflicto.

Los representantes sindicales fueron recibidos por el vicegobernador Ricardo Sastre, quien se comprometió a atender las demandas de los trabajadores y convocar a los legisladores provinciales a una reunión el próximo martes las 09:00 horas.

Tras el encuentro con los gremios, Sastre afirmó que el tema central de debate es el pago en tiempo y forma de los salarios de los trabajadores del Estado de Chubut, en ese contexto aseguró, “nunca dejé de dar la cara, creo que es lo que hay que hacer. La gente nos vota, nos elige, nos sienta en el lugar que estamos y por más que no tengamos la respuesta, hay que atenderlos para saber qué piensan”, dijo acerca de la reunión con los gremios estatales.

Estuvieron representados en la reunión con el Vicegobernador, los gremios SOyEAP, SiSaP, UPCN, APEL, Sitravich, Sitrajuch y representantes de jubilados.

Demandas gremiales

Si bien el tema central de interés es la regularización del pago a los trabajadores estatales, los referentes gremiales propiciaron el cónclave en la Legislatura para anticipar que exigirán a los diputados provinciales que activen el tratamiento de los pedidos de juicio político que se han presentado contra el gobernador Mariano Arcioni.

“Esto ya no da para más”, dijo Ángel Sierra, dirigente de APEL, al remarcar que “ya nos cansamos de las catarsis del Poder Ejecutivo, estamos cansados de las mentiras. Hoy le exigimos al Poder Legislativo que empiece a funcionar”.

A su turno el dirigente de Soyeap, Oscar Acuña, advirtió que la situación se vuelve cada vez más compleja para los trabajadores, “nosotros habíamos puesto cierta expectativa en el viaje a Buenos Aires para ver qué solución encontraban, pero aparentemente no hay soluciones y creemos que hay que buscar una salida institucional”, afirmó.

“Se agotó el tiempo de diferentes instancias, porque el Gobierno no escucha, no ve, no hay otra salida que una salida institucional”, dijo el dirigente gremial al indicar que “ahora entran a la cancha los diputados, así que será cuestión de ellos que tomen la decisión política de dar respuesta en ese sentido”, indicó Acuña.

Los dirigentes salieron de la Legislatura con la expectativa sobre la reunión que se convocará para el próximo martes a las 09:00 horas, en la que se espera la presencia de la mayoría de los legisladores provinciales.