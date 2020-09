Covid-19: Un médico dejó su trabajo tras ser agredido por familiares de una víctima

En Salta ocurrió un acontecimiento llamativo durante las últimas horas, cuando un médico decidió retirarse de su puesto de trabajo luego de ser agredido por familiares de una víctima de Covid-19. Se trata de Daniel Gatica, quien renunció el sábado pasado en el Hospital San Vicente de Paul de Orán.

El propio profesional de la salud indicó que hace tres años ya que realiza guardias 24 horas durante todos los sábados. En tanto que precisó que el pasado fin de semana cuando hizo la lectura del parte diario para comunicar el estado de salud de cada uno de los pacientes de coronavirus un grupo de familiares lo empezaron a agredir.

“Les informaron que un ser querido había fallecido, ergo descargaron su furia, su impotencia y todo con insultos, con agravios y aparecieron un par de inadaptados que comenzaron a tirar piedras hacia donde estaba. Yo sentí un estallido de un vidrio al lado de mi cara y posteriormente una piedra me golpeó el pie”, detalló Gatica.

En tanto que también enfatizó que “ese hecho me marcó, porque no solo fue una agresión física, sino que fue una apuñalada al alma, porque uno se deja todo acá y recibir esto de una sociedad tan injusta y tan ingrata que cuando se tenía que cuidar todo era joda y joda y hoy lloran a sus muertos y reclaman atención”.

“Todo esto es una culpa compartida. Nos preparamos, no sé si de la mejor manera, pero lo hicimos. Tuvimos nuestros elementos de protección y nadie se esperó que en esta localidad el hospital se vea desbordado con los casos y lamentablemente no da abasto”, remarcó el médico.

Por último, dijo: “Yo me sentí abandonado por el Hospital, por el servicio y por todo el sistema en sí. Nadie me atendió el teléfono, ni la gerencia saliente ni la entrante”.

“No sé si voy a volver. No tengo ganas y tengo miedo de volver a esa guardia, porque hoy fue una piedra, mañana será un puñal y en una semana será una bala. No sé, porque si no vuelvo sería egoísta porque faltan profesionales médicos, pero tiene que ser en otras condiciones”, concluyó Gatica.