Coronavirus: Otras 443 muertes y 12.969 contagios, mientras crecen los casos en varias provincias

Otras 443 personas murieron y 12.969 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras crece la preocupación por la evolución de la pandemia en distintas provincias, donde la curva de casos presenta una forma «muy empinada», según advirtió el infectólogo Eduardo López.

Con las cifras difundidas el total de fallecidos reportados oficialmente a nivel nacional desde el inicio de la pandemia se elevó a 15.208, en tanto que los contagiados llegaron a 691.235.

Pero la cartera sanitaria aclaró que la provincia de Buenos Aires informó este viernes que por una unificación de sus bases de datos actualizó el número de decesos en el distrito a 12.566, de los cuales 3.459 aún no se encuentran cargados en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).Si esos 3.459 fallecidos fueran incorporados a SNVS, la cantidad de decesos aumentará hasta 18.667 desde el inicio de la pandemia.

Este viernes se registraron en la provincia de Buenos Aires 5.600 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 926; en Catamarca, 6; en Chaco, 120; en Chubut, 207; en Córdoba, 1.575; en Entre Ríos, 165; en Jujuy, 193; en La Pampa, 25; en La Rioja, 106; en Mendoza, 768; en Misiones, 2; en Neuquén, 105; en Río Negro, 227; en Salta, 469; en San Juan, 8; en San Luis, 94; Santa Cruz, 139; en Santa Fe, 1.728; en Santiago del Estero, 94; en Tierra del Fuego, 37; y en Tucumán 383. En este contexto, el infectólogo Eduardo López advirtió que el crecimiento de casos que se observa en varias provincias argentinas se puede representar con una curva «muy parecida a la que se observó en un principio en España e Italia, con una forma muy empinada». Opinó que a diferencia de lo que sucedió en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), «donde la curva de crecimiento de los casos fue prolongada en el tiempo por efecto de la cuarentena», en el interior el crecimiento «se dio en forma rápida». «Pareciera que son dos curvas distintas, a la luz de lo que se está viendo, con lo cual no podemos definir si lo de algunas provincias se va a extender tres o cuatro meses o se cortará rápidamente», indicó López. «Creo que en algunas provincias con gran cantidad de casos el período se va a achicar un poco», agregó el integrante del Comite de Expertos que asesora al presidente Alberto Fernández, y apuntó que el aislamiento social «fue prolongado pero no se cumplió del todo por el cansancio de la población». También dijo que la lección aprendida «es que nos faltó testear, rastrear y aislar. El testeo y el aislamiento son las herramientas que han tenido mayor éxito en países como Italia, donde la tendencia es ahora cuarentenas cortas muy restrictivas y muy localizadas por períodos cortos de 10 a 14 días».

La preocupación por la situación planteada en las provincias, impulsó al Gobierno nacional a poner en marcha el programa Detectar Federal, con el objetivo de testear posibles casos positivos de coronavirus ante el aumento de contagios en varios distritos. «El martes que viene vamos a Rosario a lanzar el plan Detectar Federal. Estamos viendo que, en este tiempo de pandemia, el problema se ha ido al interior del país», dijo el presidente Alberto Fernández.

Por su parte, el Ministerio de Salud informó que el promedio de casos reportados en los últimos siete días es de 10.936, con una tasa de incidencia de 1.495 personas cada 100 mil habitantes y señaló que se mantiene una «tendencia de estabilización» en el AMBA con una «meseta alta de positivos».

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, sostuvo que se sigue «viendo esta tendencia de un AMBA estabilizado en una meseta alta y un aumento en las jurisdicciones (del interior)». La funcionaria dijo además que «las áreas de transmisión comunitaria están estables, no se las ha podido interrumpir y se ha incorporado Chilecito en la provincia de La Rioja»

Mientras tanto, la tasa de letalidad por coronavirus en Argentina es del 2.2% y la mortalidad general es de 326 por millón de personas.

En el plano internacional, China encendió hoy otra luz de esperanza al afirmar que espera producir 610 millones de dosis de sus vacunas contra el coronavirus antes de fin de año y más de 1.600 millones antes de que concluya 2021, en medio de una segunda ola de casos en Europa y Medio Oriente y de un avance sostenido de la pandemia en América. En ese contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que habrá más de dos millones de muertos por coronavirus si el mundo no toma rápidas acciones para frenar los contagios.

Las autoridades chinas aseguraron que 11 vacunas de cinco empresas ya se encuentran en la fase 3 de ensayos clínicos sin haber presentado efectos adversos y que la de emergencia que empezó a aplicar en julio a grupos de riesgo también arrojó resultados sólidos. Añadieron que los resultados de esa fase «tienen muy buena pinta» y que las vacunas «son efectivas y seguras», según conclusiones preliminares, pese a lo cual declinaron adelantar una fecha precisa de aplicación masiva. En paralelo, la OMS trazó nuevamente un panorama sombrío, advirtiendo que la cantidad de muertes podrá superar los dos millones si el planeta no adopta medidas urgentes y de amplio espectro. El organismo sanitario, particularmente preocupado por la situación en Europa, sostuvo que el confinamiento deber ser «el último recurso» y manifestó la necesidad de empoderar a los jóvenes para liderar la lucha y crear entornos laborales y sociales seguros. (Fuente: Télam)