Con el agua al cuello

Nada ocurre por casualidad, mientras desde el Ministerio de Educación intentan mostrar que existe un reordenamiento administrativo que permitirá reducir el gasto, el gobernador Mariano Arcioni, anticipa que se impulsarán nuevas medidas de carácter impositivo, también en este caso se habló de reordenamiento. Si bien Arcioni había anunciado que habría novedades este lunes, todo indica que no se refería a las bajas en Educación, pero con tanto bombo a las puertas de Casa de Gobierno, parecería que se desconcentró y no pudo hacer anuncios de ninguna índole. Lo que sí se sabe es que estaría intentando hacer buena letra y mostrar que hay achique del Estado, porque este mes necesitará un nuevo auxilio de Nación, o al menos así se desprende del creciente déficit que afronta. Por lo pronto, antes de pagar los salarios que faltan del mes de julio, tiene que pagar deudas para poder seguir pidiendo prestado, y la emisión de letras dejará de ser una opción si este martes no cancela el vencimiento de letras, y lo “patea pa´ delante”, como se especula.