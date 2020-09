Comodoro: La moratoria impositiva incluye quita de hasta el 100% de los intereses

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia anunció días atrás el lanzamiento de una moratoria para el pago de impuestos municipales. Al respecto de esta iniciativa, El Diario dialogó con el secretario de Recaudación de la ciudad petrolera, Israel Coen, quien brindó precisiones sobre esta medida.

En primer lugar, el funcionario detalló que la moratoria tiene un paso previo que es fundamental, que consiste en un plan de regularización de las deudas de los contribuyentes, tanto comercios como personas particulares, como consecuencia de la caída de los ingresos en buena parte de la sociedad.

“En el contexto que estamos viviendo, donde tenemos que respetar el distanciamiento social, era inviable que nosotros lancemos una moratoria, que habitualmente atrae a un número muy importante de contribuyentes y vecinos a los sitios de atención municipales. Eso podía implicar un potencial foco de contagio de dimensiones mayúsculas, que no podíamos permitir”, indicó Coen.

Acceso al beneficio

Debido a esto, se creo un sitio web (www.comodoroweb.gob.ar) al cual se accede con un usuario y una contraseña particular. Una vez en el sitio y cumplidos todas las indicaciones para ingresar, se pueden observar todos los bienes y los tributos que tienen las personas para con el Municipio de Comodoro Rivadavia y la situación en la que se encuentra, es decir, si está al día o si tiene deudas y el de talle de las mismas.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Recaudación de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia explicó que “ahí mismo podes adherir al debito automático de tus servicios, obteniendo un 10% de descuento o descargar la boleta a través de la web, sin utilizar papel”.

Quitas y plazos

“Una vez que tuvimos este sitio operativo, pudimos trabajar y sacar un régimen de regularización de deudas, que tiene beneficios muy importantes, con una quita de hasta el 100% de los intereses resarcitorios, si se realiza el pago de contado. Luego, hay pagos de hasta 48 cuotas, con un esquema de beneficios y reducción de interés. De acuerdo a la cantidad de cuotas que hagas, va a ser el porcentaje de reducción, cuentas menos cuotas tiene el plan, mayor porcentaje de reducción de intereses”, precisó.

En cuanto a los plazos, el esquema se armó con tres fechas distintas y los cortes son al 30 de septiembre, al 31 de octubre y al 30 de noviembre. Cabe aclarar que mientras más rápido se acceda a la moratoria, mayor va a ser la quita de los montos que finalmente se deberán cancelar.

“Va a ser muy exitosa”

En cuanto a los objetivos que se plantean desde el Municipio, Coen remarcó que “esta moratoria no es que se buscó pensando en recaudar determinada cantidad de plata, sino en darle una herramienta a los contribuyentes que vieron afectados sus ingresos. Sabemos que va a ser una moratoria exitosa”.

“El sábado tuvimos más de 50 planes materializados y sabemos que va a ser muy exitosa porque nosotros conocemos al contribuyente de Comodoro y sabemos que está comprometido con este Municipio y que aquellos que no pudieron pagar fue porque la situación económica no se lo permitió”, concluyó.