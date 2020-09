¿Cómo abandonar un grupo de WhatsApp sin que nadie se entere?

Facebook tiene claro lo que quiere que sea WhatsApp. A pesar de que la aplicación permite crear grupos para que varios usuarios puedan interactuar al mismo tiempo, la aplicación de mensajería está considerada por Mark Zuckerberg como un espacio para conversaciones de dos. Por eso, hace uno meses el servicio añadió una funcionalidad que permite al usuario seleccionar qué contactos pueden añadirle a un grupo.

A pesar de que, siempre existe la opción de abandonarlos cuando se quiera, es posible que, en alguna ocasión, le haya preocupado herir los sentimientos de alguien o, simplemente, no haya querido que nadie se entere de que no quiere permanecer en un grupo. Y es que, en el momento en que un usuario se sale de un chat de este tipo, la aplicación muestra un mensaje en pantalla al resto de contactos en el que se afirma que un número de teléfono en concreto ha abandonado el grupo.

Sin embargo, si saca partido de algunas de las funcionalidades de la plataforma, es posible que el grupo desaparezca de la vista del usuario sin necesidad de abandonarlo realmente. Y, por tanto, sin que nadie se entere.

Lo primero que se debe hacer es quitar las notificaciones del grupo. Eso se puede hacer buscando el chat y, una vez dentro, pinchando en la pestaña de arriba donde aparece el nombre y la foto. Allí se encuentra la opción de “Silenciar”. Si se hace click encima, la aplicación dejará de enviar notificaciones al usuario cuando este reciba un nuevo mensaje dentro de la conversación de WhatsApp. Puede escoger entre desactivarlas 8 horas, una semana o un año. Sin embargo, esto no implica que los chats desaparezcan cuando de la aplicación. Por lo tanto, para que el grupo desaparezca de su vista tendrá que dar un paso más

Cuando un usuario archiva un chat, este desaparece directamente de la lista de conversaciones. Para ello, en Android se debe abrir WhatsApp y buscar la conversación en cuestión. A continuación, tendrá que pulsar encima y tocar sobre la opción archivar, que se desplegará en la parte superior de la pantalla. Tras esto, verá como la conversación desaparece de la lista. En caso de que quiera consultar los mensajes que tiene archivados, tendrá que ir a la pantalla de conversaciones y deslizar hasta el final, donde encontrará el apartado «Archivados», sobre el que tendrá que pulsar. Si desea desachirvar alguna conversación, también podrá hacerlo desde ahí.

En caso de que su terminal sea iOS, es decir, iPhone, tendrá que ir a la pantalla de Chats, deslizar el dedo hacia la izquierda sobre la conversación y hacer click en “Archivar”.