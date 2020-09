Comenzó el juicio oral contra Korn y D’Amico por corrupción

Este jueves comenzó el juicio oral y público en la causa denominada “Emergencia Climática”, en donde se están investigando presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. En la misma están imputados Pablo Korn, ex secretario de Servicios Públicos de la Provincia, y Rubén Darío D’Amico, comerciante de la localidad de Trelew. El tribunal de la víspera estuvo integrado por los jueces Sergio Piñeda, Ivana González y César Zaratiegui.

Precisamente, la acusación que pesa contra Korn es la de presuntamente haber beneficiado a la empresa Electrocity, perteneciente a D’Amico, quien fuera su socio. Según la acusación, esto habría representado un movimiento económico superior a los 3,7 millones de pesos. Además, cabe aclarar que estos presuntos accionares se dieron en torno a la Emergencia Climática de 2017 en Comodoro Rivadavia.

Cuarto intermedio

La instancia que comenzó ayer se dio luego de que hace más de un año la jueza Mirta moreno haya elevado a la instancia de debate oral y público a la causa en la que se investigan supuestas negociaciones incompatibles con la función pública.

No obstante, no se pudo avanzar de manera significativa debido a los planteos de los abogados defensores, quienes se opusieron a la modalidad en la que se realizó la audiencia de ayer y afirmaron que “la virtualidad afecta el derecho de defensa”. Como consecuencia de esto se pasó a un cuarto intermedio y no se determinó cuándo se retomará la actividad en la causa.

La causa

En marzo del año pasado, la magistrada dispuso que se pase a la instancia actual, después de que haya transcurrido el proceso de investigación.

En dicha oportunidad, desde el Ministerio Público Fiscal habían anunciado que la causa sería llevada a cabo por los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams. En tanto que la investigación de los fiscales por la presunta comisión del delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”, ya que Korn, siendo Subsecretario de Servicios Públicos en el marco del “Convenio Municipalidad de Puerto Pirámides para Obra de rehabilitación Sistema Cloacal”, “se interesó en la contratación directa con la firma Electrocity, perteneciente a “su amigo y socio” Darío D’Amico”, indicaron desde la Fiscalía en un escrito.

Detalles de los presuntos accionares

“El objeto de la contratación tenía que ver con la adquisición de elementos necesarios para llevar adelante la reparación y adquisición de los tableros eléctricos de las Estaciones de Bombeo 1, 2 y 3 de la localidad de Puerto Pirámides”, explicaron los acusadores en la información oficial que aportaron cuando se elevó la causa a juicio.

Además, desde Fiscalía habían sostenido que “en agosto de 2017, en respuesta y ante un requerimiento del (entonces) Intendente de Puerto Pirámides, Javier Roldán, expresa entre otras consideraciones que ‘el único proveedor que aceptó entregar los materiales requeridos para poner en funcionamiento los tableros de las estaciones que garantizan el normal funcionamiento del Sistema cloacal de Puerto Pirámides, fue la firma Electrocity’. En ese contexto, Korn ignoró a la firma Electromecánica Sur S.A., quien había presupuestado la reparación y la provisión de materiales para las reparaciones requeridas”, sostienen desde la Fiscalía.