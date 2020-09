“Coco” Muñoz, enfocado en los JJOO de Tokio

El joven atleta esquelense Eulalio “Coco” Muñoz, se encuentra en su ciudad y entrenándose y enfocándose en su principal objetivo, los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

El cordillerano, confirmó que no estará presenté en el Mundial de Media Maratón que se realizará en Gdynia, Polonia, el 17 de Octubre; dado que focaliza su preparación en la cita olímpica.

Con la mente y el físico, puestos en Tokio 2021

El atleta de Gualjaina, Eulalio “Coco” Muñoz, confirmó en las últimas horas que, pese a ser convocado por la Confederación Argentina de Atletismo para integrar el equipo nacional, no participará del Mundial de Media Maratón, previsto en la ciudad de Gdynia, Polonia, para el próximo 17 de octubre.

En diálogo con el área de Prensa de Chubut Deportes, el atleta cordillerano señaló que pese a que sería su primera vez en una competencia a nivel mundialista, “decidimos bajarnos porque la intención es enfocarnos solamente en los Juegos Olímpicos del año próximo y en este momento estamos en una muy buena etapa de la preparación”.

Y fundamentó el porqué de ésta esta difícil decisión, remarcando que “si nos tocase viajar ahora para Polonia, al regreso deberíamos estar dos semanas en cuarentena, sin poder entrenar. En esta etapa de mi preparación no sería bueno parar 15 o 20 días, sería como tirar a la basura todo el trabajo realizado hasta el momento durante este año”.

Haciendo referencia a su vuelta oficial a la competencia, “Coco” apuntó a estar listo, “si la pandemia lo permite, para fin de año o comienzos de 2021. Pero para competir es necesario estar preparado y hoy no es el momento”.

Por último, recalcó que “gracias a Dios en Esquel la cosa sigue bastante tranquila, de modo que podemos seguir entrenando con normalidad. Esperemos sigamos así para poder llegar de la mejor manera al principal objetivo”.

Por su parte, su entrenador Rodrigo Peláez a través de sus redes sociales, también brindó los motivos de la decisión tomada: “Era la primera vez que Eulalio como atleta y yo como entrenador, participaríamos de un Mundial, siendo parte del equipo nacional, pero a veces es necesario renunciar a un sueño para intentar otro mayor, cada cosa en la vida es una decisión y responsabilidad, y lo más importante a veces requiere correr riesgos, tener seguridad en uno mismo y confiar en que las decisiones pueden llevarnos a un mejor destino”.