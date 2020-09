Causa Embrujo: El miércoles se define si le autorizan las salidas transitorias a Luthers

La Oficina Judicial de Rawson fue sede este lunes de una audiencia en donde el abogado defensor de Diego Luthers solicitó que se lo autorice a realizar salidas para ver a su familia y para poder ir a trabajar.

Puntualmente, la solicitud alcanzaría a los días viernes, sábados y domingos. En tanto que la definición se dará mañana miércoles, cuando se concrete una nueva audiencia para que el Tribunal defina si se cumple con la petición del letrado o no.

Por su parte, el abogado defensor de Luthers, Rodrigo Palumbo, mantuvo una entrevista con AzM Radio en donde expresó que “el pedido puntual que hace la defensa, habiendo cumplido más de la mitad de la pena, es que legalmente tiene la posibilidad de acceder a salidas transitorias y laborales. Eso fue lo que vinimos a pedir y el Tribunal entendió que es necesario incorporar algunos informes y citó audiencia para el miércoles a las 10 para dar la resolución final”.

“(Luthers) desde que está privado de su libertad desde el 7 de marzo de 2018 no ha tenido la posibilidad de ver a sus hijos en el domicilio y hace mucho tiempo que no los ve directamente. Está en tiempo y forma para hacerlo”, agregó el letrado.

Además, agregó que los mismos requisitos que serían para alcanzar las salidas transitorias corren para las salidas laborales, por lo que se planteó esa posibilidad también.

Vale recordar que Luthers fue condenado a cinco años de efectivo cumplimiento y ya lleva dos años y seis meses. Puntualmente, se cumplió la mitad de la pena el pasado 7 de septiembre.

Domiciliaria para Souza

En otro orden, los jueces que condenaron a Daniela Souza en la causa denominada “Embrujo” dispusieron hoy su arresto domiciliario en la casa de su madre de la ciudad de Trelew teniendo en cuenta, entre otros argumentos en los que coincidieron fiscales y defensores, que en dos meses más ya está en condiciones de gozar de la libertad condicional.

Ante el acompañamiento a lo pedido por el defensor oficial de Souza por parte del fiscal general Omar Rodriguez, los jueces Alejandro Soñis, Ricardo Rolón y Marcela Pérez, dieron curso favorable a la petición. Cabe recordar que Souza se hallaba detenida en la Comisaría de Playa Unión con las visitas restringidas a partir de la situación de pandemia por el Covid-19.

Según el comunicado que publicó hoy el Ministerio Público Fiscal, el pedido de la imputada fue realizada a través de su abogado defensor Damián D’Antonio al cumplirse dos años y seis meses de prisión por parte de Souza. Indicó aplicando los principios de “proporcionalidad y racionalidad”, argumentando además que la sentencia no está firme ante una pena posible de 4 años de prisión. Concretamente dijo que además en noviembre de este año ya estaría además en condiciones de gozar de libertad condicional. Dijo también que el riesgo de fuga habría mermado y que concretamente se hacía necesario solicitar el arresto domiciliario.

Administración fraudulenta

“Proporcionalidad por el tiempo transcurrido y racionalidad por la propuesta que estamos realizando”, dijo el defensor. Agregó además que la situación de pandemia disminuyó considerablemente la posibilidad de visitas, beneficio al que solo accede su madre. “En su domicilio puede recomponer sus vínculos íntimos, sociales y familiares que le permitirían progresar en su vida”, agregó.

A su turno el fiscal general Omar Rodriguez dijo que, teniendo en cuenta el poco tiempo que resta para la libertad condicional, no resultaba desacertado el arresto domiciliario “por lo que voy a estar de acuerdo con lo que pide el defensor”.

Daniela Souza, fue hallada culpable del delito de ser miembro de la Asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, además de enriquecimiento ilícito. Deberá cumplir el resto de la pena de cuatro años ahora bajo la modalidad del arresto domiciliario.