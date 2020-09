Caso Astudillo: Abogado sostuvo que el hallazgo de la mochila es «muy extraño»

Uno de los abogados de la madre de Facundo Astudillo, cuyos restos óseos fueron hallados el 15 de agosto último en un cangrejal de la localidad bonaerense de General Daniel Cerri, dijo este domingo que les resulta «muy extraño» el hallazgo de una mochila con dos celulares adentro a unos cuatro kilómetros de donde se encontró el cuerpo porque se trata de un lugar que ya había sido «híper» rastrillado.

«Todavía no tenemos identificado específicamente el lugar. Es a unos cuatro kilómetros de donde fue hallado el cuerpo», explicó esta tarde a Télam el letrado Luciano Peretto, quien indicó que su colega Leandro Aparicio se encontraba allí junto al personal de la Policía Federal Argentina (PFA).

«Sería cercano al sector de vías. Más o menos a unos quinientos metros de las vías, previo al ingreso al cangrejal. Y a nosotros nos parece un resultado muy extraño porque ése lugar ha sido rastrillado muchísimas veces por la Policía Federal», señaló Peretto.

Y en ese sentido remarcó: «Es un lugar híper rastrillado en el marco de la inexplicable hipótesis del accidente, por lo que estos hallazgos no son casuales».

El letrado recordó que el hallazgo se produjo ayer a la tarde y que estuvo a cargo de «un pescador».

«Concordaría con las características de la mochila de Facundo. Tiene dos celulares dentro: un Blackbaerry y un Nokia, que son los dos teléfonos que Facundo transportaba con él», explicó el letrado, quien agregó que «también tendría la licencia de conducir» del joven muerto.

«Nos resulta muy extraño que aparezcan los dos celulares adentro de esta mochila. Su madre nos dice que su hijo llevaba los celulares en los bolsillos siempre», indicó el abogado que precisó que todos los objetos encontrados fueron «precintados» y enviados a analizar inmediatamente para que no se contaminen más.