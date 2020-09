Casi el 10% de los nacimientos en Chubut son de adolescentes

Este martes, el subsecretario de Programas de Salud del Ministerio de Salud del Chubut, Fernando Bosch Estrada, encabezó en Rawson una conferencia de prensa por la “Semana Internacional de la Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia”.

En el encuentro, también estuvieron presentes la directora general de Coordinación de Programas de Salud, Laura Pizzi; y la directora provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Devora Flores Sahagún.

En Argentina, el 12,7 % de los nacimientos en el año 2018 correspondió a adolescentes y niñas menores de 20 años. Entre ellas, 7 de cada 10 no había buscado ese embarazo y, entre las menores de 15 años, 8 de cada 10 declaró que ese embarazo no había sido planeado. En Chubut, de la totalidad de nacimientos registrados el último año (7.719), el 9,3% (723) corresponden a nacimientos de madres menores a 20 años.

Al respecto, Bosch Estrada señaló que “desde el Ministerio de Salud de Chubut se busca visualizar el embarazo adolescente y, en especial, el que transitan las menores de 15 años, como una problemática que requiere de políticas públicas, dada su frecuente asociación a otras situaciones de vulnerabilidad, que requieren no solo el abordaje desde Salud, sino el accionar desde otros organismos e instituciones, la comunidad y la participación activa de los adolescentes y jóvenes”.

“Entre las situaciones de vulnerabilidad, el abuso sexual en niñas y adolescentes, que es una de las peores formas de violencia, se detecta en la mayoría de las situaciones de embarazo en menores de 15 años”, lo cual “nos interpela y nos genera la responsabilidad de la detección oportuna, para hacer un abordaje integral e interinstitucional, a través de la implementación de medidas de protección adecuadas”, sostuvo Bosch Estrada, destacando que “sin detección, no hay tratamiento, protección, ni justicia”.

Conjunto de derechos que deben garantizarse

A su turno, la directora general de Coordinación de Programas de Salud, Laura Pizzi, explicó que “en este contexto es fundamental sensibilizar a la población general y a los equipos de salud en particular, sobre el conjunto de derechos que deben garantizarse para que la prevención de estos embarazos sea posible: el derecho a la información y a la educación sexual; el derecho a acceder a consejería en salud sexual y reproductiva y a la provisión de métodos anticonceptivos; el derecho a una detección temprana y un abordaje integral del abuso sexual y el embarazo forzado; y el derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo frente a situaciones de violencia sexual y riesgo para la salud, tal como establece el marco normativo argentino vigente”.

“Dicho marco normativo no sólo amplía el catálogo de derechos a favor de los niños, las niñas y los adolescentes, sino también las obligaciones del Estado para hacerlos efectivos”, manifestó Laura Pizzi.

Riesgo biopsicosocial

Por su parte, la directora provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Devora Flores Sahagún, hizo hincapié en “el riesgo biopsicosocial que implica para niñas y adolescentes verse forzadas a transitar gestaciones que no planearon y que, especialmente entre las menores de 15 años, suelen ser consecuencia de situaciones de abuso sexual”, resaltando que “los embarazos no intencionales en esas edades afectan sensiblemente las oportunidades de vida en la medida en que suelen traer como consecuencia el abandono escolar y la posterior inserción en el mercado laboral”.

“El riesgo biopsicosocial de los embarazos forzados implica la afectación integral de la vida de las niñas y adolescentes, y esa afectación incluye aspectos psicológicos, como la depresión, el estrés postraumático y los pensamientos suicidas; y aspectos clínicos, ya que el riesgo de enfermar y morir por un embarazo es cinco veces mayor entre las menores de 15 años, que entre las mujeres adultas”, sostuvo Flores Sahagún.

En esta línea, detalló que “las morbilidades del embarazo entre las adolescentes incluyen anemia, preeclampsia y eclampsia, enfermedades de transmisión sexual y parto prematuro”, agregando que “la complicación más común relacionada con el recién nacido es el bajo peso al nacer, debido a la prematuridad o la restricción del crecimiento intrauterino”.

Actividades virtuales programadas

Por otro lado, Flores Sahagún se refirió a las diversas actividades virtuales organizadas por el Ministerio de Salud provincial por la “Semana Internacional de la Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia”. “Esta semana se finalizará con los encuentros por videoconferencias que se vienen realizando con referentes de la Justicia, los Servicios de Protección de Derechos y las Direcciones de Áreas Programáticas y Hospitales, relacionados con el abordaje integral e intersectorial del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes”, dijo.

“Este miércoles se compartirán actividades realizadas en el contexto de pandemia desde los CESIA, los Centros Especializados en la Salud Integral de los Adolescentes que funcionan en las principales ciudades de nuestra provincia, para dar continuidad a la atención de adolescentes”, comentó.

“El día jueves se llevará a cabo una capacitación virtual destinada a los equipos de salud, donde se abordará el rol que les cabe en la prevención del embarazo no intencional en adolescentes y la promoción de la anticoncepción en la adolescencia, en épocas de Covid”, añadió, destacando que en este caso “disertarán reconocidas especialistas de la Sociedad Argentina de Ginecología Infantojuvenil (SAGIJ) y de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMADA)”.

Por último, “el viernes habrá una actividad virtual en conjunto con el equipo técnico del Ministerio de Educación provincial, para directores, supervisores y referentes del Parlamento Juvenil”, concluyó la referente provincial.