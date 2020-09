Caminoa: “Las instituciones no están funcionando”

La presidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) de Chubut, Jacqueline Caminoa, hizo referencia a la situación que está atravesando la Provincia, en el marco de la crisis económica y financiera en la que se encuentra desde hace ya largos meses. Al respecto, la diputada mandato cumplido cuestionó que actualmente “las instituciones no están funcionando como corresponde”

En esta misma línea y en una entrevista con AzM Radio, consideró que no hay una falta de crítica por parte de la oposición, sino que, al no haber un funcionamiento regular en la Legislatura Provincia, no hay un sitio en donde se puedan manifestar los referentes políticos que difieren con la administración de Mariano Arcioni.

Al ser consultada sobre si fue convocada por el Gobernador para dialogar y buscar salidas conjuntas a la crisis actual, Caminoa fue contundente y dijo: “Se lo ha hecho más institucionalmente con los diputados, pero a los partidos no se los ha convocado. En situaciones así es importante, pero también depende de lo que el Gobernador piense”.

En cuanto al proyecto de ley que se aprobó días atrás para autorizar al Poder Ejecutivo a reestructurar la deuda pública, la presidenta de la UCR consideró que “es un paso más, pero hay muchas otras cosas por hacer porque la Provincia está muy complicada. Esperemos que se encuentre la forma de hacerlo, porque todos los que vivimos en Chubut estamos dependiendo de que la Provincia salga adelante”.

Situación de los jubilados

En cuanto a la situación de la caja del Instituto de la Seguridad Social y Seguros (ISSyS), Caminoa rechazó que los fondos de los aportes vayan al Poder Ejecutivo. Además, agregó que “los jubilados no tendrían porque, estar pasando esta situación. Tendría que empezar a pagarse la deuda histórica de los jubilados, con la caja jubilatoria, y esto no se ha llevado adelante”.

“Hay que garantizar que los jubilados van a cobrar más allá de los vaivenes de la Provincia y que van a cobrar en tiempo y forma. Esto es un arrastre de varios años, que no debió haber pasado y que hoy tenemos las consecuencias y a los jubilados se le complica cada vez más”, apuntó.

Convención de la UCR

En otro orden, indicó que ayer estuvo en Rawson para presentar balances vinculados al partido que comanda, al tiempo que adelantó que para fin de año está previsto que se lleve a cabo la convención del espacio.

Antes de esto, estaba previsto que la reunión de la UCR chubutense se desarrolle el pasado 28 de marzo, pero producto de la pandemia de coronavirus esto no pudo cumplirse y se tuvieron que postergar los plazos.