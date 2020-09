Caminoa cargó contra Nación por la toma de tierras en la zona cordillerana

Durante los últimos días volvieron a salir a la luz usurpaciones de tierras privadas en distintos puntos del país, aunque uno de los focos más calientes se dio en la zona cordillerana. Esta situación ha generado grandes repercusiones y casi todos los actores políticos hicieron referencia a estos hechos.

Quien se manifestó al respecto durante las últimas horas fue la presidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) de Chubut, Jacqueline Caminoa, quien actualmente vive en la localidad de Lago Puelo y tiene una perspectiva cercana a los acontecimientos de los últimos días.

En una entrevista con AzM Radio, la diputada mandato cumplido dijo: “Lo peor de la usurpación, que es un delito, es que fuera planteado tan livianamente por la ministro (de Seguridad) nacional (Sabina Frederic). Vemos a una ministro que, poco conoce de seguridad”.

En la continuidad de sus críticas para con la funcionaria nacional, Caminoa remarcó que “dice que no es un caso de seguridad, pero nosotros entendemos que sí, porque hay gente que está vendiendo terrenos en la ciudad vecina, que, si bien es otra provincia, las problemáticas son similares. Hubo usurpaciones en Lago Puelo, pero también hubo usurpaciones en El Bolsón”.

Sobre lo que está sucediendo en Villa Mascardi, sostuvo que “es un escándalo. Ya venían con muchos problemas los vecinos y esto complica en épocas normales a la gente que necesita trasladarse al aeropuerto, la gente que necesita trasladarse por cuestiones de salud y no puede andar por la ruta”.

“No puede ser que en un país en el que vivimos tengamos que tener miedo de ser atacados en la ruta, esto es una cosa que no se puede creer. La Justicia aparentemente hoy no ha avanzado en este tema, es bastante complicado. Ha habido muchas situaciones en donde han avanzado”, concluyó Caminoa.