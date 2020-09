Cafiero reiteró que «si se disparan los casos» se podría volver atrás con las fases

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reiteró este viernes que, si «se disparan los casos» por coronavirus, se podría volver atrás en las fases de aislamiento y aseguró que el «botón rojo» del que habló el presidente Alberto Fernández es una «metáfora», pero advirtió que el Gobierno está «dispuesto a pagar los costos políticos necesarios».

«El botón rojo es una metáfora pero estamos dispuestos a pagar los costos políticos que sean necesarios. Si vemos que se disparan los casos lo haremos. No se le puede dejar un metro de distancia a este virus»», dijo Cafiero a radio Continental. En esa linea, el jefe de Gabinete ejemplificó que «Francia, que no tenía más, ayer tuvo 10 mil casos». «Esto es dinámico y sería irresponsable decir qué pasará en una semana. Vamos evaluando la capacidad del sistema de salud. Sabemos que el personal viene muy estresado», apuntó el funcionario.

Respecto a las medidas adoptadas frente a la pandemia, Santiago Cafiero recordó que el Gobierno dio un bono de «5.000 pesos a 540 mil trabajadores de la salud». Asimismo, mencionó que «se creó el IFE, el ATP y se está asistiendo a 11 millones de personas alimentariamente», en referencia a la ayuda a las empresas para proteger el empleo, a las personas no registradas en la economía y a los sectores más vulnerables. «A eso se suman los nueve millones del IFE y los 2,8 del ATP, más 460 mil créditos a tasa cero. Hay una gran tarea de asignación de recursos. Son más de 5 puntos del PBI puestos en este tiempo», indicó.

Acerca del futuro, Cafiero explicó que el modelo de desarrollo implementado por el Gobierno «es del trabajo y la producción», y destacó la importancia de «no perder ese horizonte» más allá de la situación que se está atravesando a raíz de la pandemia. «Queremos que el empleo de calidad absorba los planes de asistencia. Hoy tenemos mejores herramientas de salud, tenemos una tasa de mortalidad baja por todo ello y por la capacidad de los profesionales de la salud», remarcó el jefe de Gabinete.

En paralelo, dijo que el Gobierno lanzará «programas de recuperación de consumo» a los ya implementados. «Lanzamos el Ahora 12, el martes lanzamos el programa para la compra de motos, recuperamos el consumo interno que es lo que le permitirá a la Argentina crecer. Tratamos de tener la mayor cantidad de políticas volcadas a la redistribución», describió Cafiero. (Fuente: Télam)