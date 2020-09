Cafiero: «El mundo no sabe cuándo va a terminar la pandemia, nuestra pauta es la vacuna»

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que «el mundo no sabe cuándo va a terminar la pandemia» y lamentó que «el virus se esté propagando en todo el país», mientras tiene puesta la expectativa en el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus sobre la que avanzan varios laboratorios del mundo, entre ellos el que la produce en Argentina.

«El mundo no sabe cuándo va a terminar la pandemia, y nuestra pauta es la vacuna, que se va a producir en Argentina, uno de los 16 países que tienen la capacidad de hacerlo», dijo Cafiero en diálogo con radio Nacional.

En este sentido, destacó la capacidad productiva y tecnológica de Argentina, así como la formación de sus científicos, como los valores que hicieron que la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZéneca.

«A nosotros nos cuentan permanentemente que somos esto o lo otro, pero hay que empezar a contar las veces que nos levantamos; contar sobre nuestra capacidad productiva y tecnológica y la formación de nuestros científicos para aplicar y ser uno delos pocos países que va a fabricar la vacuna, que también lo hará para Latinoamérica», dijo.

El jefe de Gabinete se refirió también al crecimiento de casos en todo el país, y dijo que «hace un mes y medio el 93% de los casos estaban en AMBA, y ahora el 63%». Según dijo, este cambio en la situación se debe a que «la pandemia está avanzando y se está propagando el virus» en el resto del país. «Esto debe preocuparnos: tenemos que tomar medidas de cuidado individual, de las familias, de los entornos, restringir la circulación que no sea necesaria, las reuniones sociales, porque eso hace que el virus se propague en velocidad», agregó.

Cafiero mencionó también que «con los gobernadores y las provincias el diálogo es permanente» y que se analiza en forma constante con ellos la evolución de «la cantidad de casos y cómo está soportando el sistema de salud ese incremento, para evitar que se sature y permitir que siga con capacidad de dar respuestas y tener reacción». (Fuente: Télam)