Boca y River ya planean sus juegos coperos

El próximo jueves, la Copa Libertadores se reanudará para los equipos argentinos: Boca Juniors y River Plate, jugarán en condición de visitante ante Libertad de Paraguay y San Pablo de Brasil, respectivamente.

También el jueves, será el debut de Tigre. Luego, jugarán Racing Club y Defensa y Justicia.

Ultimando detalles

Los clubes argentinos, se preparan para el reinicio de la competencia de la Copa Libertadores 2020, suspendida a mediados de marzo ante el avance de la pandemia COVID-19 en Sudamérica.

Por ello, Boca Juniors y River Plate, más Tigre, que son los que jugarán el próximo jueves, se alistan para lo que será su viaje rumbo Paraguay y Brasil, respectivamente.

En Boca Juniors, el plantel nuevamente se realizó testeos tal como lo exige CONMEBOL, dando positivo en varios casos. Este lunes en la reunión del Consejo, la Confederación Sudamericana logró un permiso especial del Ministerio de Salud paraguayo y la Cancillería para que los contagiados con más de 14 días de la aparición de los síntomas puedan viajar porque según la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya no contagian.

Varios de los futbolistas que tuvieron Covid-19, cumplieron con los 14 días de aislamiento y tienen el alta médica, continuaron dando positivo en las pruebas. No son nuevos contagios, sino que los jugadores aún tienen el virus.

Fuentes de CONMEBOL indicaron al sitio web Doble Amarilla cómo se procederá ante estos casos positivos: ya que cada jugador de Boca cuenta con una historia clínica, en la que quedó registrado que los positivos de COVID-19 pasaron 14 días aislados y que ya cuentan con el alta médica.

En el caso de River Plate, los dirigidos por Marcelo Gallardo fueron hisopados en la mañana del lunes y en su predio en Ezeiza, el River Camp.

“El Millonario”, se alista para disputar el cotejo del jueves ante San Pablo en Brasil, y si bien no hay confirmaciones, su entrenador trabajó en una formación que incluyó como novedad al lateral izquierdo Fabricio Angileri en lugar de Milton Casco, quien dio positivo de Covid-19 la semana pasada y está descartado para el juego con los brasileños.

En esta preparación que poco de práctica de futbol formal tuvo o puede tener, Gallardo pensaría en el once inicial conformado por Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Angileri; Julián Álvarez, Ignacio Fernández, Enzo Pérez y Nicolás de la Cruz; Matías Suárez y Rafael Borré.

En la noche de este lunes, estarán los resultados de los testeos realizados, los cuales le permitirán al DT riverplatense la definición de la plantilla que viajará rumbo a tierras brasileñas; pensando que ante el positivo de Casco podría haberse dado el contagio de algún compañero.

De todos modos, ningún jugador del plantel mostró síntomas compatibles al coronavirus después de conocerse el positivo del marcador izquierdo, aunque alguno de ellos podría estar transitando la enfermedad de manera asintomática.

Este martes, se entrenará en el River Camp nuevamente, con trabajos técnicos con pelota a fin de poder llegar al partido del jueves ante San Pablo lo mejor posible tras seis meses sin competencia oficial.

Viajan el miércoles

Rumbo a San pablo, River Plate, planea emprender si viaje el miércoles a las 16 horas desde Ezeiza en un vuelo chárter. La delegación se alojará en el hotel Morumbi y luego del partido del jueves regresará en el mismo vuelo.

Vale destacar que ni Casco ni Lucas Pratto por lesión, estarán a disposición de Gallardo no solo para el juego ante San Pablo, sino también para el 22 de septiembre cuando jueguen ante Binacional en Lima.

Este martes retoma la acción

El reinicio de la Copa Libertadores será este martes, con los encuentros entre Wilstermann-Paranaense, Colo Colo-Peñarol, Binacional-Liga de Quito y Santos-Olimpia.

En cuanto a horario, precisamente Athletico Paranaense visitará al Wilstermann de Bolivia desde las 19:15 horas de este martes; en tanto que Peñarol jugará en Chile frente a Colo Colo, también a partir de las 19:15.

En tanto, desde las 21:30 horas se darán dos cotejos, como ser Binacional de Perú que recibirá a Liga de Quito de Ecuador; y el Santos de Brasil que será anfitrión de Olimpia de Paraguay.

Vale destacar que todos los equipos se movilizan en modo burbuja, en el que siguen el protocolo realizado por CONMEBOL, que indica estadía de los equipos de manera mínima: viajarán, se hospedarán una noche en la previa del encuentro y luego del partido volverán a sus lugares de origen.