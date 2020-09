Boca visita al Deportivo Independiente Medellín

Este jueves, una nueva jornada de Copa Libertadores 2020 podrá disfrutarse, con la participación de los equipos argentinos.

Desde las 21 horas, Boca Juniors visitará a Independiente Medellín en Colombia. La variante estaría en el sector defensivo, con el ingreso de Emmanuel Más en lugar de Frank Fabra. “El Xeneize” buscará un nuevo resultado positivo que le permita seguir liderando el grupo.

“El Xeneize” buscará sostenerse en la cima del grupo

Boca Juniors jugará este jueves en la noche en Colombia, por la 4° Fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2020, midiéndose ante el local Deportivo Independiente Medellín.

Nuevamente, tal como ocurrió la semana pasada ante Libertad en Paraguay, no viajó el DT Miguel Ángel Russo, por lo que “El Xeneize” será dirigidos nuevamente por Leandro Somoza y Mariano Herrón, sus ayudantes.

De daría una variante con respecto al equipo que venció en tierras guaraníes, como ser el ingreso al once inicial de Emmanuel Más por sobre Frank Fabra, que todavía no está en su estado físico óptimo.

Ahora, Boca busca un triunfo ante el DIM que le permita quedar con un pie en los octavos de final, ya que es el líder del grupo con 9 puntos y enfrentará a un rival dirigido por Aldo Bobadilla que marcha último sin unidades.

Por ello, el conjunto titular del “Xeneize” en la noche de este jueves, desde las 21 horas, estará conformado por Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Más; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández, Jorman Campuzano, Gonzalo Maroni; Carlos Tevez y Franco Soldano.



El resto de los partidos coperos

A las 19 horas, jugaran este jueves Jorge Wilstermann de Bolivia ante Peñarol de Uruguay, mientras que a las 23 horas, jugarán Delfín frente al Santos de Brial.